即拍即印 富士揭曉新款多功能數位馬上看相機instax mini LiPlay

富士稍早宣布推出結合數位相機、印相機功能的instax mini LiPlay多功能數位馬上看相機產品，同時還能配合app進行遠端控拍攝，並且記錄聲音留言。

分享 facebook

instax mini LiPlay同樣採用mini規格底片，讓使用者能透過數位相機功能拍攝後，直接將照片印製輸出。本身採用28mm廣角、f/2.0光圈鏡頭，搭配micro SD記憶卡作為儲存元件。

同時，使用者也能藉由藍牙連接，將instax mini LiPlay當做印相機使用，透過專用app與手機連接，除了可進行遙控拍攝，同時也能針對相片進行後製加工，配合30種創意邊框與6種色彩濾鏡，讓相片可以更加活潑。

而在拍攝相片之後，也能藉由app錄製聲音，並且記錄在相片的QR Code內，讓使用者透過手機掃描讀取之後，即可聽見當時留下的聲音內容。

目前instax mini LiPlay分別推出黑色、白色與玫瑰金三種配色，重量僅有225公克，每印製一張照片僅需12秒，滿電情況約可印製100張照片。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》