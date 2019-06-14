DJI推出旗下首款教育用機器人 結合人工智慧、高度編碼連動彈性

如同Sphero過去推行許多可對應編碼連動操作的教育用機器人產品，DJI稍早也宣布推出旗下首款教育用機器人RoboMaster S1。

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根據DJI說明，RoboMaster S1總計具備46個編碼控制元件、6類人工智慧編碼模組、四驅全向驅動系統、可識別物理打擊等互動的感應裝甲，並且能以高解析度的低延遲第一人稱視角鏡頭進行影像識別，分別能識別掌聲、行人、姿勢、線路與視覺標籤，另外也能與另一台RoboMaster S1互動。

而編碼部分則可支援Scratch 3.0與Python程式語言，並且支援多種競技模式，讓使用者能以簡單圖像編碼方式快速建立各類應用模式，並且從操作中學習編碼邏輯等概念。

在相關說明中，RoboMaster S1可以實現人體姿勢識別，並且在自動繞行過程以鏡頭持續拍攝人像，或是針對物件掉落情況自動發出警報等，甚至也能讓兩組RoboMaster S1進行對戰。

目前RoboMaster S1套裝組僅在特定市場銷售，美國地區將以499美元價格銷售，而中國市場則會以人民幣3499元價格銷售，另外也將針對教育機構提供專屬優惠價格。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》