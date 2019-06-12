亞太電信股東方案出爐 推168上網吃到飽

2019-06-12 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



鴻海集團入主亞太電信後，年年推出股東方案，亞太電信表示，亞太電信2019年度股東會將於6月19日登場，為感謝股東長期支持，即日起一年一度的股東專屬方案將正式開賣，強打168上網吃到飽，並推出多項股東專屬優惠包含購機折價、Sharp家電折扣以及出國上網的暢玩卡折扣、手機配件以及智慧商品折扣等，亞太電信股東方案，同步提供鴻海關係企業包括鴻海、鴻準、群創、樺漢的股東同享優惠。

亞太電信表示，股東限定，單門號168上網吃到飽，即日起至9月30日，新申辦、攜碼或續約，即可以月繳168元，限速21Mbps上網吃到飽，網內免費、網外及市話免費30分鐘，單門號299不限速上網吃到飽方案，網內免費，網外及市話再送500分鐘。

此外，亞太電信也推出購買新機優惠，月租88折，手機最高折5,000元，即日起至9月30日，亞太電信股東新申辦、攜碼或續約「壹網打勁」購機方案，月租費享88折，搭配的手機或家電最高可折5,000元，iPhone或Sharp電視為例，都有零元購機方案，月租折扣加購機優惠省下10,040元。

亞太電信表示，即日起至6月30日，亞太電信、鴻海、鴻準、群創的股東，攜帶股東會通知書正本，至Gt智慧生活門市，即可以優惠價最低7折起購買全系列夏普智慧家電。

而股東開心FUN暑假方案，亞太電信推暢玩卡玩透透七折起，亞太電信在美加、中港澳或歐洲，都推出各地專屬的暢玩卡。以日本為例，7日7GB只要七折價385元（原價550元），遊美加、中港澳、歐洲8.5折的優惠。