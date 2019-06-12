親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
2019 E3電玩展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

神岡林淑景宅遭拆，因台中市府文資審議「合法做掉」？

MLB／又打日本前輩 大谷首打席陽春彈砲轟前田

宛如時尚精品！Lenovo新款輕薄筆電ThinkBook 13s，工作與娛樂兼具！

2019-06-12 12:02文／ 聯合線上 劉鎮

Lenovo ThinkBook 13s的美無法忽視，不管在哪兒都是焦點。 Le...
Lenovo ThinkBook 13s的美無法忽視，不管在哪兒都是焦點。 Lenvov 提供
分享

筆電對現代人而言，已是不可或缺的生活工具之一，無論是商務人士外出洽公、學生做報告、或讓重度追劇族隨時隨地都能觀片，筆電都有著桌上型電腦無法取代的便利性！然而你對心目中的夢幻筆電，有怎樣的要求呢？相信大多數人都會希望重量要輕、攜帶要方便、電池續航力要長、文書處理效能要快，而今天小編就要來推薦這台最新上市的Lenovo ThinkBook 13s，不僅能滿足以上條件之外，絕美有質感的外型更將產品帶入時尚精品層次，現在就趕緊來看看吧！

跳脫以往全黑造型，ThinkBook 13s這次不僅要做你的最佳工作娛樂夥伴，更要讓你一拿出來時，就能成為客戶、朋友甚至路人的注目焦點！ThinkBook 13s的外型設計理念，強調時尚及輕薄兩大元素，精緻鋁鎂合金飾面營造出濃濃時尚精品感，搭配礦物灰機身在各式光源下能折射出不同顏色，光彩奪目讓人不多看它兩眼也難。

外型時尚有質感，走到哪兒都時尚又有行動辦公效率。 Lenvov 提供
外型時尚有質感，走到哪兒都時尚又有行動辦公效率。 Lenvov 提供
分享

ThinkBook 13s機身重量僅1.34公斤，對女孩兒而言即使單手拿著也不費力，書桌前、樓梯間、沙發上、會議室、咖啡廳，輕鬆帶著走，隨時工作隨時追劇，通通超給力；且充電1小時即達8成電力，單次充電可長達11小時續航力，完美滿足一整天的使用需求；抗震、防塵、防潑水的貼心設計，更讓人在工作及休閒時皆無後顧之憂。

體積小又輕薄，單手就能輕鬆駕馭，就像是拿著筆記本般方便收納攜帶。 Lenvov ...
體積小又輕薄，單手就能輕鬆駕馭，就像是拿著筆記本般方便收納攜帶。 Lenvov 提供
分享

除了時尚輕薄之外，ThinkBook 13s在效能表現上也相當亮眼。處理器搭載最高第八代 Intel Core i7 晶片，文書處理、圖片上傳、觀看影片皆快速流暢有效率；螢幕支援FHD顯示、具備Dolby Vision高動態範圍(HDR)技術，不管陸劇、美劇、韓劇或日劇，透過無與倫比的對比度及更飽和鮮明的色彩，讓娛樂內容更能生動呈現在眼前；極窄邊框設計讓13.3吋螢幕內容佔比更大，不管工作或娛樂都格外享受。值得一提的是，特別打造Think Shutter實體鏡頭蓋，不使用時可手動遮住鏡頭，隱私不外流，同時電源鍵整合指紋辨識器，輕觸一下即可快速登入系統，滿載實用功能的ThinkBook 13s，讓你聰明工作、快意生活。

極窄邊框設計讓螢幕更寬廣，Think Shutter實體鏡頭蓋能保護使用者隱私，...
極窄邊框設計讓螢幕更寬廣，Think Shutter實體鏡頭蓋能保護使用者隱私，一體式指紋辨識+電源鍵讓你輕鬆切換工作和生活。 Lenvov 提供
分享

效能極佳又輕薄有型的ThinkBook 13s，5月底起已開放早鳥預購，至6月23日前完成預購不僅可現折$2,000，更加贈預購禮Lenovo 700超薄藍芽音箱(市價$4,800)。

Lenovo 700超薄藍芽音箱快充2小時可使用8小時，並具有IPX2防濺防水功...
Lenovo 700超薄藍芽音箱快充2小時可使用8小時，並具有IPX2防濺防水功能。 Lenvov 提供
分享

當輕薄筆電遇上超薄藍芽音箱，會激盪出什麼火花呢？Lenovo 700超薄藍芽音箱長16.7公分、寬7.5公分，而厚度只有1.1公分，是世上最輕薄的藍芽音箱；大小和手機差不多，可放進牛仔褲口袋易於攜帶。內建NFC及藍芽5.0，能迅速與使用者裝置配對，使用時平放提供360度向外擴音，無論你身處音箱的哪個位置，都是一場極致音樂饗宴。

想聽音樂就是這麼簡單！無論在工作或旅程中欣賞音樂或電影，Lenovo都為玩家帶來...
想聽音樂就是這麼簡單！無論在工作或旅程中欣賞音樂或電影，Lenovo都為玩家帶來精彩絕倫的視聽享受。 Lenvov 提供
分享

筆電市場如戰場，每年都在出新款！如此多樣又眼花撩亂的選擇中，Lenovo ThinkBook 13s可說是潮流人士的時尚配件、商務人士的夢幻精品、追劇族的奢華饗宴，現在入手絕對是你CP值最高的聰明選擇，快來把雙重好禮帶回家吧！

產品介紹&預購網址：https://is.gd/LBINNk

ThinkBook 13s還有許多精彩又實用的功能，等你來挖掘！ Lenvov ...
ThinkBook 13s還有許多精彩又實用的功能，等你來挖掘！ Lenvov 提供
分享

咖啡廳牛仔褲

相關新聞

搭載自製黃山1號處理晶片 華米推出可量測心電圖的AMAZFIT智慧手錶2及米動健康手錶

2019-06-12 08:36

將更多核心設計帶進消費應用市場 AMD揭曉採16核心設計的Ryzen 9 3950X處理器

2019-06-12 08:50

雷軍證實 小米手環4擁有支付功能

2019-06-11 10:51

採7nm製程與RDNA顯示架構 AMD揭曉Radeon RX 5700 XT、Radeon RX 5700細節

2019-06-12 08:51

小米擴大米家生態鏈 攜手鋒味、LINE Friends推出聯名產品

2019-06-12 08:41

小米手環4正式發表！77種不同錶面 本月開賣

2019-06-11 21:05

小米手環4售價曝光！螢幕可換多彩錶盤 11日發表

2019-06-10 20:34

傳NVIDIA計畫在7月中旬推出GeForce RTX 20系列「Super」顯示卡

2019-06-10 15:24

「玩具總動員4」超狂3C周邊開賣 KK選物連新角色也不放過

2019-06-09 17:38

亞馬遜推出旋翼方向可變、承重可達2.2公斤的新款送貨無人機

2019-06-08 10:23

Razer更新全罩式耳機Kraken X，針對低價位耳機釋出7.1聲道功能

2019-06-08 10:22

三星啟用Project PRISM設計 讓家電產品能更容易融入生活場景

2019-06-07 12:44

三星智慧喇叭Galaxy Home再度延後 將改至下半年中推出

2019-06-06 13:03

小米手環4大升級！搭配彩色螢幕、語音助理下周發表

2019-06-05 20:41

超微與三星合作 繪圖晶片技術將導入三星手機

2019-06-04 18:31

瑪利歐、皮卡丘魅力難擋 助攻Switch熱銷

2019-06-04 14:32

喚回熱血記憶！家用遊樂器 舊愛還是最美

2019-06-04 14:31

請立即停用這款蘋果傳輸線！小心引發火災

2019-06-03 15:33

觀點／Qualcomm、Intel各自推出的常時連網筆電產品，誰有優勢？

2019-06-03 11:22

Intel提出的Project Athena概念，與過往Ultrabook設計有何不同？

2019-06-02 15:10

Panasonic揭曉可拍攝6K畫質影片的Lumix S1H，預計秋季揭曉更多細節

2019-06-02 15:10

如何減緩電池耗損？ 工程師嗆：手機買來就是要用的

2019-05-31 16:10

舉辦英雄聯盟慈善杯決賽之餘 Zotac展示多款迷你電腦應用新品

2019-05-31 12:53

亞馬遜推出小尺寸Echo Show 5 加入全新隱私設計、更多Alexa應用功能

2019-05-31 12:51

因應VR內容創作 羅技打造一款可對應HTC VIVE使用的手寫筆

2019-05-31 12:43

高通推出採Snapdragon XR1處理器的Smart Viewer參考設計

2019-05-31 12:41

Apple第七代iPod touch 加入FaceTime功能

2019-05-30 21:16

智慧喇叭記住對話變窺探？ 亞馬遜：能命令Alexa刪除

2019-05-30 19:06

宏碁電競筆電 3月坐穩泛美4國市占冠軍

2019-05-30 12:48

SteelSeries推出鍵程可調整的Apex Pro系列機械鍵軸

2019-05-30 12:15

三星推出兩款對應100W功率、符合USB-PD 3.0規範的充電控制晶片

2019-05-30 12:13

夏普旗下dynabook揭曉30週年紀念機種dynabook G

2019-05-30 12:09

筆電內藏6大危險病毒 中國藝術家作品賣破4100萬

2019-05-29 21:37

蘋果終於再次更新iPod touch 換上A10 Fusion處理器、256GB容量

2019-05-29 09:27

iPod Touch也回來了！蘋果悄悄上架有A10 Fusion晶片的多彩新機

2019-05-28 23:10

又搞低調 蘋果發表新款iPod touch 199美元起跳

2019-05-28 21:41

高調炫耀沒在怕！AVITA ADMIROR筆電這5色超搶眼

2019-05-27 16:36

未來聚焦在6大面向，Intel期望讓處理器發揮「真實」效能

2019-05-27 10:41

Intel預覽Ice Lake處理器，強調比競爭對手帶來更真實效能表現

2019-05-27 10:41
看更多

熱門文章

小米手環4正式發表！77種不同錶面 本月開賣

2019-06-11 21:05

華為又挨一刀 威騰中止策略合作及出貨

2019-06-11 13:31

5G手機明年登場 宏達電高層：現在「很尷尬」

2019-06-11 16:25

情色網AV01響應反送中 港伺服器今晚下線罷工！

2019-06-11 18:31

禁令新出路？俄媒：華為手機或用俄製Aurora系統

2019-06-11 20:33

傳LINE用4種語氣保證秒惹怒別人 只回「嗯」難怪被封鎖！

2019-06-11 22:19

iTunes被終結想繼續用？蘋果建議：換台Windows電腦

2019-06-11 14:12

HTC U19e換上半透明背蓋 隨身娛樂應用機種

2019-06-11 17:26

HTC雙新機亮相 U19e主打遊戲娛樂、Desire 19+中階拼越級

2019-06-11 16:26

搭載自製黃山1號處理晶片 華米推出可量測心電圖的AMAZFIT智慧手錶2及米動健康手錶

2019-06-12 08:36

小米手環4揭曉 搭載小愛同學、彩色AMOLED螢幕與更精準量測功能

2019-06-12 08:45

中華電信搶學生商機 588元雙飽加購機優惠

2019-06-11 16:36

採7nm製程與RDNA顯示架構 AMD揭曉Radeon RX 5700 XT、Radeon RX 5700細節

2019-06-12 08:51

華為風暴 網路安全長否認受中國情報法約束

2019-06-11 16:09

懂拍懂玩 陳妤減法生活靠三星Galaxy A70完成

2019-06-11 13:02

Desire 19+成為HTC首款採用三鏡頭主相機、水滴瀏海螢幕的中階手機

2019-06-11 17:25

小米擴大米家生態鏈 攜手鋒味、LINE Friends推出聯名產品

2019-06-12 08:41

宏達電攻中階市場 U19雙新機登場

2019-06-11 14:42

今年首發 宏達電一口氣推出兩款中階機

2019-06-11 15:46

研調：禁令恐衝擊華為手機 三星受惠出貨第一

2019-06-11 20:09

將更多核心設計帶進消費應用市場 AMD揭曉採16核心設計的Ryzen 9 3950X處理器

2019-06-12 08:50

蒂法、賽菲羅斯登場，《Final Fantasy VII重製版》公布完整預告影片

2019-06-12 08:48

《Final Fantasy VIII》Remastered高畫質提升版本確定今年內推出

2019-06-12 08:49

Ubisoft揭曉免費遊玩的動作角色扮演行動遊戲《湯姆克蘭西：Elite Squad》

2019-06-12 09:51

《刺客教條：奧德賽》釋出「發現之旅：古希臘」免費更新內容

2019-06-12 09:04

拯救希臘眾神 Ubisoft揭曉全新動作冒險遊戲《眾神與怪獸》

2019-06-12 09:00

《莎木 3》PC版將由Epic Games Store平台獨佔銷售 與PS4版同步於11/19上市

2019-06-12 09:22

Ubisoft也推出自有遊戲訂閱遊玩服務UPlay+ 明年更與Google Stadia合作

2019-06-12 09:57

Ubisoft揭曉《虹彩六號：隔離禁區》 加入全新3人小隊合作遊玩模式

2019-06-12 09:12

攜手卡通頻道 《探險活寶》角色將加入《英靈神殿大亂鬥》

2019-06-12 09:07

系列作品邁入10週年 《舞力全開2020》將於11/5推出

2019-06-12 09:54

《火線獵殺：絕境》將於9月開放beta測試 預計登上Uplay+與Google Stadia

2019-06-12 08:54

讓玩家建立自己的故事 《刺客教條：奧德賽》釋出全新「故事創作器模式」

2019-06-12 09:11

Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》將於明年3/6正式推出

2019-06-12 09:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top