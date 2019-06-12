宛如時尚精品！Lenovo新款輕薄筆電ThinkBook 13s，工作與娛樂兼具！

2019-06-12 12:02 文／ 聯合線上 劉鎮



Lenovo ThinkBook 13s的美無法忽視，不管在哪兒都是焦點。 Lenvov 提供 分享 facebook

筆電對現代人而言，已是不可或缺的生活工具之一，無論是商務人士外出洽公、學生做報告、或讓重度追劇族隨時隨地都能觀片，筆電都有著桌上型電腦無法取代的便利性！然而你對心目中的夢幻筆電，有怎樣的要求呢？相信大多數人都會希望重量要輕、攜帶要方便、電池續航力要長、文書處理效能要快，而今天小編就要來推薦這台最新上市的Lenovo ThinkBook 13s，不僅能滿足以上條件之外，絕美有質感的外型更將產品帶入時尚精品層次，現在就趕緊來看看吧！

跳脫以往全黑造型，ThinkBook 13s這次不僅要做你的最佳工作娛樂夥伴，更要讓你一拿出來時，就能成為客戶、朋友甚至路人的注目焦點！ThinkBook 13s的外型設計理念，強調時尚及輕薄兩大元素，精緻鋁鎂合金飾面營造出濃濃時尚精品感，搭配礦物灰機身在各式光源下能折射出不同顏色，光彩奪目讓人不多看它兩眼也難。

外型時尚有質感，走到哪兒都時尚又有行動辦公效率。 Lenvov 提供 分享 facebook

ThinkBook 13s機身重量僅1.34公斤，對女孩兒而言即使單手拿著也不費力，書桌前、樓梯間、沙發上、會議室、咖啡廳，輕鬆帶著走，隨時工作隨時追劇，通通超給力；且充電1小時即達8成電力，單次充電可長達11小時續航力，完美滿足一整天的使用需求；抗震、防塵、防潑水的貼心設計，更讓人在工作及休閒時皆無後顧之憂。

體積小又輕薄，單手就能輕鬆駕馭，就像是拿著筆記本般方便收納攜帶。 Lenvov 提供 分享 facebook

除了時尚輕薄之外，ThinkBook 13s在效能表現上也相當亮眼。處理器搭載最高第八代 Intel Core i7 晶片，文書處理、圖片上傳、觀看影片皆快速流暢有效率；螢幕支援FHD顯示、具備Dolby Vision高動態範圍(HDR)技術，不管陸劇、美劇、韓劇或日劇，透過無與倫比的對比度及更飽和鮮明的色彩，讓娛樂內容更能生動呈現在眼前；極窄邊框設計讓13.3吋螢幕內容佔比更大，不管工作或娛樂都格外享受。值得一提的是，特別打造Think Shutter實體鏡頭蓋，不使用時可手動遮住鏡頭，隱私不外流，同時電源鍵整合指紋辨識器，輕觸一下即可快速登入系統，滿載實用功能的ThinkBook 13s，讓你聰明工作、快意生活。

極窄邊框設計讓螢幕更寬廣，Think Shutter實體鏡頭蓋能保護使用者隱私，一體式指紋辨識+電源鍵讓你輕鬆切換工作和生活。 Lenvov 提供 分享 facebook

效能極佳又輕薄有型的ThinkBook 13s，5月底起已開放早鳥預購，至6月23日前完成預購不僅可現折$2,000，更加贈預購禮Lenovo 700超薄藍芽音箱(市價$4,800)。

Lenovo 700超薄藍芽音箱快充2小時可使用8小時，並具有IPX2防濺防水功能。 Lenvov 提供 分享 facebook

當輕薄筆電遇上超薄藍芽音箱，會激盪出什麼火花呢？Lenovo 700超薄藍芽音箱長16.7公分、寬7.5公分，而厚度只有1.1公分，是世上最輕薄的藍芽音箱；大小和手機差不多，可放進牛仔褲口袋易於攜帶。內建NFC及藍芽5.0，能迅速與使用者裝置配對，使用時平放提供360度向外擴音，無論你身處音箱的哪個位置，都是一場極致音樂饗宴。

想聽音樂就是這麼簡單！無論在工作或旅程中欣賞音樂或電影，Lenovo都為玩家帶來精彩絕倫的視聽享受。 Lenvov 提供 分享 facebook

筆電市場如戰場，每年都在出新款！如此多樣又眼花撩亂的選擇中，Lenovo ThinkBook 13s可說是潮流人士的時尚配件、商務人士的夢幻精品、追劇族的奢華饗宴，現在入手絕對是你CP值最高的聰明選擇，快來把雙重好禮帶回家吧！

產品介紹&預購網址：https://is.gd/LBINNk