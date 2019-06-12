搭載自製黃山1號處理晶片 華米推出可量測心電圖的AMAZFIT智慧手錶2及米動健康手錶

隨著小米手環4亮相，協助打造小米手環產品的華米科技也藉由旗下AMAZFIT品牌推出多款新品，其中包含AMAZFIT智慧手錶2，以及米動健康手錶。

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AMAZFIT智慧手錶2採用Qualcomm Snapdragon Wear 2500處理器，並且配置以康寧Gorilla Glass 3打磨的錶面，配置解析度為454 x 454的1.39吋AMOLED彩色螢幕，以及512MB記憶體與4GB儲存容量，內建電池容量則為420mAh，並且具備IP68等級防水能力，至於錶身則採用對肌膚具親和力的微晶鋯陶瓷材質打造。

手錶本身可透過eSIM連接中國境內電信業者的4G網路服務，並且可識別10種常見運動，並且支援以NFC模擬門禁卡、支付工具，或是作為個人門鎖感應鑰匙，本身也內建小麥同學數位助理服務，可透過內建麥克風在連網狀態下喚醒小愛同學進行互動。

比較特別的是，內建功能還可讓AMAZFIT智慧手錶2當作電子身分證使用，同時未來將會陸續加入支援QQ傳訊、QQ音樂、騰訊翻譯、小鵬汽車數位車鑰匙模擬功能等應用項目。

在健康應用部分，AMAZFIT智慧手錶2採用華米科技自行研發的黃山1號處理晶片，在結合人工智慧技術與ECG心律感應器之下，可在1分鐘內量測心電圖功能。不過，由於AMAZFIT智慧手錶2並未申請醫療器材認證，因此實際量測數據僅作為參考使用。

而另外推出的米動健康手錶，則採用方形錶身設計，配置解析度為176 x 176的1.28吋彩色螢幕，支援3ATM防水效果，並且內建200mAh電池電量。

跟AMAZFIT智慧手錶2相同，米動健康手錶也採用華米科技自行研發的黃山1號處理晶片，一樣支援ECG心電圖量測功能，但一樣不具醫療等級認證，僅能作為參考使用，使用者可以額外選購使用包含可紀錄異常心臟數據、跌倒通知、心電解讀、線上問診等功能的米動健康雲服務。

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建議售價方面，AMAZFIT智慧手錶2將區分標準版、ECG版，以及與《復仇者聯盟》聯名款式版本，分別將以人民幣999元、1299元與1499元價格銷售，而米動健康手錶建議售價則為人民幣699元，預計與AMAZFIT智慧手錶2 ECG版、《復仇者聯盟》聯名款式版本一樣，要等到7月才會開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》