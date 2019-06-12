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小米擴大米家生態鏈 攜手鋒味、LINE Friends推出聯名產品

2019-06-12 08:41楊又肇

除了揭曉小米手環4，小米也在此次米家智慧新品發表會上公布諸多智慧物聯網相關產品，其中更包含與藝人謝霆鋒旗下鋒味品牌合作的聯名款電磁爐套裝組，以及攜手LINE Friends合作的熊大款20吋行李箱，另外更包含多款洗衣機、可隨身翻譯的「小愛老師」，以及米家推拉式智慧門鎖等產品。

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其中，「小愛老師」採用隨身播放器形式外型設計，並且內建牛津詞典在內5大權威詞典內容，並且可藉由小愛同學數位助理服務的人工智慧技術協助使用者查找合適翻譯結果，或是進行口語教學動糾正，以及透過更有效率方式記憶單字，並且支援34中主流語言即時互譯，其中中文、英文、日文、韓文、德文更支援離線翻譯，甚至也能實現支援12種語言的拍照翻譯功能。

使用者可以透過躋身側面實體按鍵啟用對話翻譯功能，並且可藉由內建2200mAh電池電量對應長達25天待機使用時間，另外也推出可安裝4G SIM卡版本，讓機身可直接透過SIM卡上網，或是當作無線熱點連接網路 (電池電量最高可對應18小時連網使用)。

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根據小米說明，小愛老師標準版售價為人民幣499元，而搭載4G SIM卡連網功能版本則為人民幣999元，兩種版本均提供黑、白兩款配色，預計從即日起開放中國市場銷售。

而此次發表新品，還包含單支即可寫上圓周率17.8萬位數，同時10支裝僅人民幣9.99元的小米「巨能寫」中性筆，以及包含米家互聯網洗烘一體機Pro在內產品，小米強調下來將會持續在智慧物聯網產品持續發展，並且擴大米家生態鏈發展規模。

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3018《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米小米手環

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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