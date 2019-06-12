小米手環4揭曉 搭載小愛同學、彩色AMOLED螢幕與更精準量測功能

2019-06-12 08:45 聯合新聞網 楊又肇



先前釋出預告之後，小米終於將傳聞許久的小米手環4帶到眾人眼前，除了維持過往的手環形式設計，最大改變在於採用0.95吋、解析度達240 x 120的彩色AMOLED螢幕，並且加入6軸動態感應器、支援50公尺沉水防護，同時也能自動識別使用者是否處於游泳運動狀態，或是跑步、健行或騎車等運動，而NFC版本也能用於模擬交通卡或門禁卡，甚至可以透過顯示QR Code方式掃碼付款，另外也確定可透過內建麥克風呼叫小愛同學數位助理服務。

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小米手環4如同先前傳聞加入支援小愛同學，讓使用者能藉由內建麥克風喚醒，並且藉由聲控方式進行提問，或是藉由連動操作家中連網家電，同樣也能用來操作手機特定功能，例如切換播放音樂、尋找手機所在位置等。

而在外觀部分，小米手環4分別提供黑色、粉色、橘紅、紫色、紅褐色等款式，並且可配合彩色螢幕更換77種佈景主題，同時手環本體也能從橡膠手環上拆卸更換，並且具備更靈敏的6軸動態感應器，以及50公尺沉水防護設計，並且可自動判斷使用者是否處於游泳、慢跑、室內跑步、健行，或是騎車等運動狀態。

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至於模擬通卡或門禁卡的功能，基本上與先前NFC版小米手環3相同，而此次則是增加可顯示支付寶QR Code功能，透過向左滑動即可快速呼叫，但暫時尚未支援微信等其他支付服務。

小米預計在6月14日起率先於中國市場推出小米手環4，一般版本建議售價為人民幣169元，NFC版建議售價則是人民幣229元，另外也將配合《復仇者聯盟》電影推出主題限量版，建議售價則為人民幣349元，並且包含NFC版手環本體，亦即3組《復仇者聯盟》電影主題設計的手環配件，另外也提供作為紀念的金屬銘牌與收藏證書。

而台灣地區也預計引進小米手環4，預計會在今年6月底公布具體在地售價，但初期僅會引進一般版本，並不會引進NFC版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》