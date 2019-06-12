將更多核心設計帶進消費應用市場 AMD揭曉採16核心設計的Ryzen 9 3950X處理器

正式揭曉Radeon RX 5700 XT、Radeon RX 5700細節之餘，AMD也如先前消息正式推出採16核心設計的Ryzen 9 3950X處理器，預計在今年9月推出，並且將以749美元價格上市。

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在今年Computex 2019期間，揭曉採12核心設計的Ryzen 9 3900X，進而引起全場歡呼後，AMD在E3 2019活動上更宣布推出搭載16核心設計的Ryzen 9 3950X，藉此與Intel高階多核處理器產品拼比。

而就Intel方面對此看法，自然也強調在實際遊戲執行運作表現才能看出處理器真正效能所在，並非只是在數據上進行拼比。

除了日前在Computex 2019期間揭曉的Ryzen 9 3900X、Ryzen 9 3800X與Ryzen 7 3700X三款處理器，加上此次公布的Ryzen 9 3950X，AMD同時也宣布推出兩款針對主流市場打造的Ryzen 5 3600X與Ryzen 5 3600，分別鎖定3.8GHz基本運作時脈、95W TDP設計，以及3.6GHz基本運作時脈與65W TDP設計，價位則分別位居249美元與199美元，對比Intel競爭產品則各是Core i5-9600KF與Core i5-9400F。

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此外，AMD也針對1440P穩定遊戲執行運作，以及1080P等級串流遊玩表現需求提出硬體搭配建議，例如Ryzen 9 3900X與Ryzen 9 3950X處理器，以及Ryzen 9 3800X與Ryzen 7 3700X處理器，分別可以搭配Radeon RX 5700 XT，而此次推出的Ryzen 5 3600X與Ryzen 5 3600處理器，則可搭配Radeon RX 5700使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》