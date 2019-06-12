採7nm製程與RDNA顯示架構 AMD揭曉Radeon RX 5700 XT、Radeon RX 5700細節

今年初在CES 2019期間宣布將推出採台積電7nm FinFET製程設計的Navi顯示卡，在Computex 2019期間確認將以Radeon RX 5000系列為稱，並且說明將在7月開放銷售消息後，AMD稍早於E3 2019活動上宣布Radeon RX 5700 XT將以449美元價格推出，而Radeon RX 5700則會以379美元價格銷售，同時強調將鎖定穩定的1440P遊戲輸出畫質表現。

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就AMD的說法，此次推出的Radeon RX 5700 XT將會對比NVIDIA GeForce RTX 2070，而Radeon RX 5700則將對比GeForce RTX 2060，同時最高階顯示卡產品依然是年初推出的Radeon VII。

就硬體細節部分，Radeon RX 5700 XT採用RDNA顯示架構、40組運算單元、運作時脈最高可達1.9GHz，而顯示效能約可達9.75 TFLOPS。而Radeon RX 5700則同樣採用RDNA顯示架構，並且採用36組運算單元、最高運作時脈可達1.7GHz。

另外，AMD也同步推出50週年紀念款的Radeon RX 5700 XT，將以499美元價格銷售，最高運作時脈可達1.98GHz，並且以黑、金外觀作為裝飾。

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在顯示卡相關功能應用部分，AMD也同步釋出名為FidelityFX的開源工具組，將使遊戲內容能進一步提升畫質清晰表現效果，而針對無法支援使用FidelityFX的遊戲內容，AMD表示也能透過Radeon Image Sharpening技術讓畫面物件邊緣顯示更加銳利，同時不會影響遊戲執行效能。

針對顯示卡與螢幕顯示之間的傳輸延遲情況，AMD也提出名為Radeon Anti-Lag的技術，讓重視每秒畫面顯示張數的第一人稱射擊遊戲能有更穩定運作表現。

不過，針對此次微軟說明明年即將推出的新款Xbox One主機「Project Scarlett」，透露將會加入Ray Tracing即時光影追蹤技術，同時Sony方面也提到PlayStation 5也會支援相同技術，AMD在揭曉新款顯示卡的細節時，並未進一步對此作說明。

而在此次說明中，其實也能確認RDNA顯示架構可視為過往GCN顯示架構的強化版本，但並未像NVIDIA額外針對即時光影追蹤需求，在顯示架構額外獨立特定區塊作為即時光影資訊數據處理使用，因此現階段主要還是藉由顯示卡本身運算效能，搭配微軟DirectX 12中針對即時光影追蹤效果處理的API項目，藉此達成擬真虛擬光影處理效果。

但依照先前AMD透露說法，表示本身顯示卡也能對應即時光影追蹤應用，而日前也曾說明正著手打造旗下即時光影追蹤應用技術。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》