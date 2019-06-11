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小米手環4正式發表！77種不同錶面 本月開賣

2019-06-11 21:05T客邦

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小米今日在中國正式發表小米手環4，和前一代相比擁有了更大的彩色螢幕、更精細的感應器，售價維持在 169元人民幣（相當於767元台幣），中國6/14開賣，台灣尚未公布上市日期

小米手環4採用0.95吋AMOLED 彩色螢幕，表面覆蓋2.5D玻璃，錶面顯示面積比上一代提升39.9%，可一次看完更多文字，也因為錶面變大，內建的主題選擇也變多了，預計會有77種不同錶面供使用者自行變更，也有針對女生設計的款式。

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相較於上一代，小米手環4改用六軸感應器，新增游泳模式可以偵測泳姿、距離，還能算出SWOLF值，除了游泳外，還可以提供室內跑步、鍛鍊、健走、戶外跑步、騎腳踏車等運動紀錄。

手環內建麥克風，可透過小愛同學語音操作，像是遙控手機或是語音遙控智慧家電都可以透過手錶完成，其他功能則包含自動心率偵測及預警、睡眠品質監測等。續航力方面，NFC版續航力可達15天，標準版續航力可達20天。

除了標準版和 NFC 版之外，小米也和復仇者聯盟合作推出復仇者聯盟系列限量版，會加贈三款特殊錶帶，錶扣也融入復仇者聯盟元素，多了鋼鐵人、美國隊長和復仇者聯盟圖樣。

小米手環4售價：

●標準版：169元人民幣（約台幣767元）

●NFC版：229元人民幣（約台幣1037元）

●復仇者限量版：349元人民幣（約台幣1580元）

●中國將於6/14開賣，台灣尚未公佈開賣時間與售價。

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《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手環小愛同學

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

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