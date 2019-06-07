三星啟用Project PRISM設計 讓家電產品能更容易融入生活場景

相較過往家電產品雖然藉由簡單線條呈現質感，但免不了還是帶有明顯的科技冰冷感，因此三星日前便啟用名為Project PRISM (不是之前美國國安局的稜鏡計畫)的設計，希望創造全新家電設計思維。而此次推出的BESPOKE系列冰箱，則是增加諸多客製化選項，並且透過多色呈現效果讓冰箱變得更加「活潑」。

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在BESPOKE系列冰箱設計中，三星分別可讓使用者決定配色、門面紋路，以及至少8種不同尺寸與使用形式，藉此對應不同環境下的使用需求。

除了BESPOKE系列冰箱，三星也透露未來將會家電產品提供更多客製化選項，讓使用者能依照家中佈置、使用空間與實際需求決定冰箱外觀與規格，對於居家品味有更深度要求的使用者而言，或許將會成為購買三星冰箱的誘因之一。

而在未來加入更多家電產品也能依照需求客製化，意味使用者能更容易佈置家中生活場景，而不致於讓冰箱等家電產品顯得過於突兀。

不過，雖然提供高度客製化能吸引更多使用者關注，但對於製作生產則可能增加更多成本，因此預期三星接下來以Project PRISM設計持續推行的客製化機種，或許還是會先以接受意願較高的市場推行為主，是不是會引進台灣市場就很難說了。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》