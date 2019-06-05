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小米手環4大升級！搭配彩色螢幕、語音助理下周發表

2019-06-05 20:41電獺少女

這次是大升級呢！

距離小米手環3的發表也一年多了，是時候準備迎接下一代手環啦！而小米手環4也在近日確定會在下周6/11正式發表，根據去年的經驗，台灣應該也會馬上跟進上市

小米手環4的幾項特色都大致曝光，外觀和小米手環3大致相同，採用一樣的「圓弧米粒」設計，但在3代上面的凹陷觸控區域這次取消掉，讓整體更有圓滑飽滿的視覺效果；最重大的升級主要是換上了彩色OLED螢幕，讓整體使用感受更加提升，不過使用彩色螢幕也相對應讓人好奇續航力會不會掉下來，而小米手環４搭配更大容量的電池來補足螢幕所多消耗的電力

另外還有升級使用藍牙5.0，並且如宣傳圖上的主視覺所傳達的，這次搭載了語音助理的功能，目前內前小愛同學智慧語音助理，不知道之後的台灣版是否會換搭載Google 語音助理嗎？▼（圖片來源：Mukul Sharma‏ Twitter

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小米手環４預計6/11連同小米米家智能生活新品一同發布，但台灣並沒有同步的活動，之後在台灣上市應該會另外舉辦～畢竟小米手環４還要在軟體內加入繁中的字體、也或許要更動語音助理的支援，對新手環有興趣的朋友，還要再等一下啦！

（新聞來源：米家MIJIA 微博

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手環語音助理螢幕智慧穿戴小米

電獺少女

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