觀點／Qualcomm、Intel各自推出的常時連網筆電產品，誰有優勢？

在Computex 2017時，微軟宣佈將與Qualcomm、Intel合作常時連網PC (Always Connected PC)產品，後續則是由Qualcomm率先在當年12月於夏威夷活動上率先揭曉採用Snapdragon 835處理器規格的常時連網筆電，而Intel方面則是在隔年的CES 2018展示與HP在內廠商合作的常時連網筆電產品。而隔了一年之後，Qualcomm接連將常時連網筆電產品換上Snapdragon 850、Snapdragon 8cx處理器，但反觀Intel方面卻在常時連網筆電產品發展聲量顯得低調。

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若從過去一年的發展來看，Intel實際上在常時連網筆電產品發展腳步並未放慢，在各個展會活動或針對開發者互動內容，其實都持續對外溝通旗下常時連網筆電產品發展方向。但或許是去年有更高比例是與蘋果之間協調數據晶片合作項目，使得Intel不太有額外力氣放在推動常時連網筆電產品應用。

另一方面，就傳統PC陣營廠商對於常時連網筆電產品也仍處於觀望階段，雖然部分廠商如華碩、HP、聯想、三星已經與Qualcomm合作相關產品，但整體比例上並不算高，顯然常時連網筆電仍然面不少市場挑戰。

AMD方面雖然也曾表態計畫進軍常時連網筆電產品發展，甚至有意與Qualcomm深入合作，但後續卻始終未在市場推行應用產品，其中因素也可能與市場使用需求不高，加上多數使用者認為藉由無線分享，或是直接連接無線網路資源即可滿足，實際上對於常時連網筆電的使用需求並不算高。

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Qualcomm優勢在於待機使用時間長，但相容性仍不比競爭對手

從Qualcomm與華碩在內廠商合作推出的首波常時連網筆電來看，雖然標榜最長可達30天的待機使用時間表現，甚至在一般操作情況下更可達一週左右無需額外充電，同時筆電可隨時藉由內建eSIM，或是額外使用SIM卡連接上網，本身重量也相當輕盈，但由於諸多應用服務多半仍以模擬支援方式提供使用，即使後續加入支援Win32架構設計的應用服務，仍因為模擬執行效率不佳，導致此類裝置整體接受度不高。

到後來推出採用針對筆電裝置打造、基本上可視為Snapdragon 845處理器超頻版本的Snapdragon 850處理器，乃至於後續推出以Intel Core i5等級處理器為對比的Snapdragon 8cx處理器，Qualcomm終於可讓常時連網筆電支援更高運算效能，甚至可在連接兩組外接螢幕情況下，維持以模擬方式穩定執行Adobe Photoshop圖像處理效果。

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但由於採用Snapdragon 8cx處理器的筆電產品，目前僅確定由聯想計畫在明年初推出以Project Limitless為暫稱的首款產品，雖然Qualcomm強調包含華碩、HP、三星在內合作夥伴將會持續推出應用產品，卻尚未有更進一步消息，顯示市場仍對此類產品維持觀望。

至於進軍PC市場，並且以智慧型手機思維製作筆電產品的華為，原本有意在長時連網筆電產品與Qualcomm深入合作，卻因為近期美國政府禁令影響之下，造成Qualcomm不得不暫停向華為提供處理器，使得華為第一款常時連網筆電MateBook E因此無法繼續銷售，同時也讓Qualcomm少了一家協助推廣常時連網筆電產品的合作夥伴。

Intel優勢在於應用程式執行效率更高，但耗電仍是最大問題

效能表現角度來看的話，即便Snapdragon 8cx如同Qualcomm強調有高度效能表現，同時在Win32架構的應用服務有更高模擬執行效率，但終究不比原生即支援執行的x86硬體架構，亦即在執行效能方面，採用Intel處理器的常時連網筆電依然有較高表現，甚至在產品選擇可能會有更多彈性空間。

不過，即便Intel再如何強調處理器低耗電表現，實際上仍無法與採Arm架構設計的Qualcomm處理器低耗電特性抗衡，加上本身連網數據晶片相對耗電，使得Intel在常時連網筆電產品發展仍有限制。

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雖然對於許多使用者而言，Intel處理器在Windows 10環境下的應用服務執行相容性最好，但以目前許多人仍習慣以連接手機方式上網，因此普遍不會特別選擇搭載常時連網特性的筆電產品，造成諸多廠商對於推出採用Intel處理器的常時連網筆電意願不高。

但是在Intel宣佈推出以10nm製程打造、代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器，並且提出名為Project Athena的全新筆電設計，強調將以全新使用體驗重新打造，首波提高電池續航表現為主的情況下，預期將能讓筆電產品能以更長時間使用，甚至維持常時連網使用特性。

雖然整體使用時間可能仍不比Qualcomm處理器應用設計，但至少會比原本採用Intel處理器的常時連網筆電產品有更長使用時間，進而滿足更多市場使用需求。

各有所需

其實以Qualcomm或Intel所提出常時連網筆電設計，各別能滿足不同使用需求，並不見得能完全取代另一方的設計應用模式。

例如，有需要更長使用時間，同時處理內容以一般日常應用為主的話，或許採用Qualcomm處理器的常時連網筆電設計就能滿足，而如果需要更完整的應用服務相容支援，對於整體使用時間要求反而是其次的話，選擇採用Intel處理器的常時連網筆電或許會有較好的使用體驗。

而在接下來的發展，如果常時連網使用情境持續擴展，加上有越來越多筆電廠商加入提供設計產品，預期將會讓常時連網筆電更為普及，甚至可讓市場銷售價格更為親民。

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》