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Intel提出的Project Athena概念，與過往Ultrabook設計有何不同？

2019-06-02 15:10楊又肇

今年在CES 2019期間提出代號Project Athena的全新筆電設計概念，後續宣布將於台北、上海、加州成立Project Athena開放實驗室，並且在Computex 2019期間確定1.0目標規格，更確認首波採用Project Athena設計概念的市售機種將會在今年底前陸續推出，Intel希望藉由Project Athena設計再次推動筆電使用體驗，但這樣的設計與過往曾在2011年提出的Ultrabook設計有什麼不同？

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在2011年提出的Ultrabook設計中，當時採用目標規格分別包含以SSD做儲存元件、捨棄非必要連接埠，並且採用低電壓設計的處理器與記憶體，同時採用更輕薄機身設計，當時主要借鏡蘋果提出的MacBook Air設計，期望透過低電壓設計處理器特性改變傳統筆電厚重、難以攜帶，以及待機使用時間普遍不長等問題。

因此在Ultrabook的設計中，特別要求機身厚度不能超過2公分，同時重量也必須低於1.4公斤左右的限制，建議售價更控制在1000美元起跳價格，另外也能選擇搭載TPM安全晶片設計，藉此確保使用安全。

而Ultrabook的設計，一開始有較明確的設計要求，例如在機身厚度、重量、電池續航表現，以及價位設計均採用嚴格限制，讓筆電產品能以輕薄、長時間使用，同時建議售價也不會高得離譜，藉此改變傳統筆電使用體驗。當然，當時也有部分因素是為了與蘋果MacBook Air設計抗衡，期望藉由Ultrabook的設計推動筆電產品銷售動能。

隨著時間發展，其實越來越多筆電陸續採用Intel低耗電處理器，同時也因為處理器製程縮減，使得輕薄筆電製作難度大幅下降，甚至NVIDIA後來也提出能以Max-Q設計，讓輕薄筆電也能採用更高效能的獨立顯示卡，使得遊戲筆電產品厚度可以大幅減少，使得輕薄筆電設計變得更稀鬆平常，因此也讓Intel不再特別強調Ultrabook的產品設計。

Project Athena設計規範相對嚴謹，但目前仍未有明確設計要求

但在今年提出的Project Athena設計中，Intel強調將攜手超過100家合作夥伴、供應鏈，並且以提高使用體驗為目標，實際設計產品必須透過Intel設置實驗室驗證，才能符合Project Athena產品設計要求，因此相較Ultrabook有更嚴謹的設計規範，並非僅只是在硬體規格符合要求。

不過，從Intel現階段對外公布的1.0目標規格，最主要是針對電池續航表現，以及更快反應時間方面進行改善，同時也提到必須搭載Thunderbolt 3、採用USB-C連接埠作為充電規格，並且符合USB PD充電規範，另外也必須能夠符合現今的人工智慧應用項目。

至於在處理器規格方面，Intel僅表示只要能符合低耗電、長續航時間表現，原則上並不會有太大要求，只是要能順利通過驗證標準，並且讓設計難度降低的話，採用Intel剛宣布推出的第10代Core i系列處理器 (代號Ice Lake)低電壓版本會相對容易許多，合作廠商也能採用舊款處理器進行設計，只是設難度會相對提高。

如果有必要的話，其實Project Athena設計也能導入針對企業等應用需求打造的vPro技術，但是面向一般消費市場打造的Project Athena產品，則不一定需要將vPro技術列為必備。

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在其他要求部分，則包含至少採用8GB記憶體、25GB儲存容量，為了強調電池續航時間表現，Intel也會建議採用低電壓設計的記憶體規格，以及低耗電的SSD元件。而更具體設計規範，Intel表示將會在今年稍晚時候公布，目前內部也還在針對一些細節做討論。

但如同過往在Ultrabook設計，後續因應不同市場需求而在規範上提供彈性，Intel也透露未來Project Athena設計也會針對市場需求、當下使用體驗需求做調整，甚至筆電機身也不僅侷限傳統貝殼上掀形式設計，也有可能加入Intel提出不同設計方案，讓筆電產品能帶來新使用體驗。

而不僅在硬體設計有所要求，Intel也表示在Project Athena設計也會進一步與軟體進行整合，其中包含微軟Windows作業系統最佳化，同時也會與主流軟體服務合作，讓Project Athena設計筆電能有流暢的運作表現。

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首波Project Athena設計筆電將於秋季推出

目前首波Project Athena設計筆電將會在今年秋季陸續推出，其中包含聯想、Dell、HP、宏碁、華碩在內廠商都已經推出相關產品，預期將會在今年IFA 2019前後宣布上市資訊，同時首波應該會先以搭載第10代Core i系列處理器規格為主，並且鎖定一般消費市場使用需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

上海

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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