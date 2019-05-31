如何減緩電池耗損？ 工程師嗆：手機買來就是要用的

2019-05-31 16:10 聯合新聞網 綜合報導



有工程師抱怨手機用戶頻頻詢問電池問題，讓他很頭大。圖片來源／ingimage 分享 facebook 許多人買手機除了挑選功能多樣，電池續航力也是考量之一，不過一名工程師在網路上抱怨不斷有人打電話向他詢問手機電池耗損的問題，讓他很無言，直嗆手機買來就是要用的，還說「別再打來問工程師了，因為工程師不會懂電池內部運作」。

原PO是名工程師，他昨天（30日）在論壇《Dcard》表示接了一整天的電話，都是打來問電池耗損的問題，有人問耗損程度問題，也有人問如何減緩耗損，讓他忍不住舉例抱怨說「耗損程度類問題就好像請問各位我機車的輪胎磨損是正常的嗎？怎麼才騎兩個月輪胎就剩下八成了？誰知道你的騎乘環境跟習慣還有里程數，是要怎麼推測正不正常啦」。

而對於如何減緩電池耗損問題，原PO認為手機買來不是拿來供著的，該用就要用，還有人永遠開啟低耗電模式，讓他酸說這根本是「本末倒置」。原PO說電池耗損的速度快慢，影響的東西太多了，但工程師不懂得電池內部運作，所以建議手機用戶「直接打去蘋果總部的電池部門好了，還是打去電池生產的工廠也可以」。

而有手機用戶對於電池價格有意見，原PO說當電池還在890元時，有很多預約不到的客人表示自己不在意價格高低，只想要換電池，甚至還說當天就要換，不然就要投訴NCC，但當890元優惠價格結束後，這些客人竟然消失了！原PO表示手機一支3、4萬元，電池才1千多，既然有本事分期付款買手機，那就當成1年有13個月就好了，最後1個月換電池剛好。

許多網友認同原PO的看法，「一堆人手機買來不敢操它，對你男（女）朋友都沒那麼疼」、「一堆擔心電池的花了不少錢，卻連那隻手機的效能都沒用到就在擔心電池」、「反正買就用要用啊，要不然放著當柴燒喔」、「不在乎錢的幾乎都在唬爛」、「所以我都買中低價位的手機，怎麼操怎麼摔都不心疼」、「反正還不是24～30個月就換手機，說什麼耐用不耐用，用的舒服自在最重要」。

還有網友提出專業的見解表示「手機設計的時候，本身就會設電池的上下限吧。充也不會到全飽，放也不會到全空，除非廠商為了灌電池容量的水，把上下的緩衝設很少，才會需要維持在20%~80%吧，不然其實正常使用就好」。