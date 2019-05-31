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舉辦英雄聯盟慈善杯決賽之餘 Zotac展示多款迷你電腦應用新品

2019-05-31 12:53楊又肇

除了在Computex 2019期間舉辦《為公益而戰》Zotac Cup英雄聯盟慈善杯決賽，Zotac也實際展示採用Intel第9代Core i5等級處理器、NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡的Mek Mini桌機，以及新款迷你電腦ZBOX Edge。

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過去便以推行迷你電腦著稱的Zotac，此次在Computex 2019期間主要展示新款厚度低於32mm的迷你電腦ZBOX Edge，其中採用Intel Core i系列處理器，藉由更小機身、更高效能對應諸如數位看板、工業應用，或是其他邊緣運算使用需求，甚至也能作為居家娛樂用途。

除此之外，Zotac也同時更新旗下迷你創作電腦系列，分別導入Intel第9代Core i系列處理器，以及最高可選擇NVIDIA Quadro，或是GeForce RTX系列顯示卡，讓創作者能以體積佔用空間更小的工作站完成創作。

至於在新款VR背包部分，則是進一步採用Intel第9代Core i系列處理器，以及GeForce RTX系列顯示卡，讓使用者藉由VR背包體驗虛擬實境內容時，可以更高效能維持穩定運作。

而在此次《為公益而戰》Zotac Cup英雄聯盟慈善杯決賽中，更是藉由Mek Mini桌機作為次賽事指定使用機種，另外也展出限定版彩色Mek Mini，以及新款Mek1與Mek Ultra。另外，針對桌機使用需求，Zotac也同步展示僅有標準卡一半高度的Gaming GeForce GTX 1650窄版顯示卡，以及鎖定更高效能的Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm水冷顯示卡。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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