亞馬遜推出小尺寸Echo Show 5 加入全新隱私設計、更多Alexa應用功能

亞馬遜稍早針對配置螢幕設計的Echo Show系列裝置，額外增加一款採用5.5吋螢幕的Echo Show 5。

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Echo Show 5定位自然是針對臥室或工作室擺放桌邊使用為主，本身除了可藉由Alexa數位助理服務與使用者互動，同樣也能藉由螢幕顯示更容易直覺理解的內容，同時外型設計也更容易如入居家生活情境。

而在正面螢幕上，Echo Show 5額外搭載一組可用於視訊通話使用的相機模組，為了避免引起不必要的隱私爭議，亞馬遜在Echo Show 5中加入可手動遮蔽鏡頭的功能，使用者若擔心鏡頭在不預警情況下作動，即可手動以遮片擋住鏡頭。

另一方面，亞馬遜也針對所有搭載Alexa數位助理服務的裝置增加手動刪除語音互動記錄功能，或是直接透過口語指令如「Alexa, delete everything I said today」，將全天與Alexa數位助理服務互動內容刪除。

其他部分，亞馬遜則是針對Echo Show系列裝置增加可尋找教學影片內容的wikiHow，以及可模擬日光升起漸亮效果的Alexa Sunrise，另外也加入可與遠程照護使用相機Arlo連動功能。

亞馬遜預計以89.99美元價格開放銷售Echo Show 5，同樣區分黑色與白色款式，但目前依然僅限於美國、英國在內國家銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》