高通推出採Snapdragon XR1處理器的Smart Viewer參考設計

去年宣布針對虛擬視覺裝置推出Snapdragon XR1處理器設計之後，Qualcomm稍早宣布推出採用此款處理器設計的Smart Viewer參考設計，可藉由本身可支援6度自由度 (6DoF)識別效果，並且可對應空間內相對位置識別，支援更穩定的虛擬視覺與手勢等互動效果。

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不過，相比先前的Snapdragon VR虛擬實境頭戴裝置參考設計，Smart Viewer參考設計內容運算主要還是仰賴外接手機、PC，本身主要將處理器運算效能集中在虛擬視覺影像呈現，以及手勢、移動位置判斷，並且加入Tobii眼球視線追蹤技術，藉此讓虛擬視覺影像呈現可以更具效率。

依照Qualcomm說明，Smart Viewer參考設計採用JDI顯示螢幕，單眼對應解析度為2K規格，並且支援最高72Hz畫面更新率，讓整體影像視覺感受可以更高，同時也更加穩定。

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互動方式除了藉由手勢、移動幅度進行判斷之外，Qualcomm也針對此項參考設計提供同樣支援6度自由度識別的控制器，而在一般觀看為主的操作模式中，則可讓使用者以低功耗模式使用，藉此盡可能延長裝置電量續航表現。

目前不確定推出Smart Viewer參考設計之後，應用此設計的市售裝置預計何時問世，但預期未來將會有更多虛擬視覺應用產品推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》