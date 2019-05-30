夏普旗下dynabook揭曉30週年紀念機種dynabook G

去年底確定收購Toshiba用戶解決方案事業部門，並且將Toshiba筆電品牌變更為dynabook，維持在夏普旗下體系運作模式，在台灣更成立分公司形式的台灣玳能科技公司之後，稍早在Computex 2019宣布推出新款dynabook G，作為dynabook品牌30週年紀念機種。

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不過，相比同為迎接30週年紀念的華碩，dynabook品牌實際上是因為Toshiba個人電腦業務過去呈現長期虧損，原本曾經傳出與華碩接洽收購事宜，以及曾經計畫與富士通、VAIO將個人電腦業務合併成為全新公司，但似乎因為未能達成共識而未有後續發展，而Toshiba最終將個人電腦業務轉讓給鴻海旗下夏普，並且改以dynabook名稱維持獨立運作，顯然過去30週年走來並不容易。

在此次推出的dynabook G，主要採用13.3吋螢幕設計，分別提供720P、1080P兩種解析度規格，並且採用夏普生產的IGZO液晶面板，提供Intel第8代Core i U系列處理器、最高24GB記憶體與1TB SSD容量，至於電池則可選擇採用能對應9.5小時或19小時使用時間的容量規。

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而機身則採用鋁鎂合金材質，最輕盈才僅有779公克，另外更符合美國軍規MIL-STD-810G認證，以及dynabook EasyGuard技術，藉此確保筆電使用可靠度，連接埠則包含兩組標準USB-A、一組USB-C，以及全產吋RJ-45網路孔，以及全尺寸設計的HDMI連接埠與micro SD讀卡槽，機身厚度則控制在1.79公分。

目前dynabook G僅確認將會在今年第三季推出，但尚未確認實際售價。

同時，在此次宣布推出30週年紀念款dynabook G之外，dynabook更透露未來還會有8K解析度輸出效能PC、電競等級筆電，以及可折疊式的平板裝置，另外也會推出對應5G連網應用產品，藉此因應不同使用需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》