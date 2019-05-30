SteelSeries推出鍵程可調整的Apex Pro系列機械鍵軸

機械鍵盤還可以有什麼樣的玩法，顯然SteelSeries將想法放在按鍵鍵程上，讓新推出的Apex Pro系列機械鍵盤可自訂觸發鍵程的設計。

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此次推出的Apex Pro系列機械鍵盤，分別提供Apex Pro與Apex Pro TKL兩種規格，其中在名為OmniPoint的鍵軸採用磁力感應設計，讓使用者能針對每一顆按鍵觸發鍵程。

依照SteelSeries說明，OmniPoint鍵軸的鍵程可在0.4mm至3.6mm之間調整，讓使用者能依照不同需求設定不同觸發鍵程，讓同一把鍵盤可對應不同鍵程，藉此反應不同使用敲擊觸發所需時間。

Apex Pro與Apex Pro TKL則是額外增加一組可顯示設定檔的OLED螢幕，並且增加音樂播放控制與RGB背光設計，但Apex Pro TKL卻少了右側數字鍵設計。

Apex Pro建議售價為209.99美元，而Apex Pro TKL建議售價則為189.99美元，預計在今年下半年推出。

除了推出可調整鍵軸鍵程設計的Apex Pro系列，SteelSeries也推出採用紅軸、青軸或茶軸設計的Apex 7系列。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》