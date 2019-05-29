親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

真．禿子跟著月亮走？富豪貝佐斯的「登月狂想」

蘋果終於再次更新iPod touch 換上A10 Fusion處理器、256GB容量

2019-05-29 09:27楊又肇

今年終於宣布更新支援Apple Pencil的新款iPad mini之後，蘋果終於如市場傳聞宣布更新iPod touch產品，並且換上與iPhone 7系列機種的A10 Fusion處理器，最高儲存容量也提昇至256GB。

分享

不過，此次更新的iPod touch仍維持既有設計，並未將螢幕顯示面積加大，依然維持4吋、解析度為1136 x 640規格設計，分別提供金、銀、灰、紅、粉、藍，另外也提供(PRODUCT)RED紅色版本，依然保留3.5mm耳機孔。除了太空灰配色版本採用黑色前面板，其餘配色均採用白色前面板設計。

儲存容量則分別提供32GB、128GB與256GB選項，處理器則為A10 Fusion，而相機則採用120萬畫素FaceTime HD視訊鏡頭，以及800萬畫素主相機，並且可支援802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi連接功能。

建議售價部分，新款iPod touch將以新台幣6490元價格起跳，最高售價則為新台幣13690元，但台灣地區尚未確認具體上市時間，主要還是要等待電檢審核時間。

至於此次再度更新iPod touch，預期蘋果將以此擴大iTunes服務內容銷售機會。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPod蘋果Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

iPod Touch也回來了！蘋果悄悄上架有A10 Fusion晶片的多彩新機

2019-05-28 23:10

又搞低調 蘋果發表新款iPod touch 199美元起跳

2019-05-28 21:41

高調炫耀沒在怕！AVITA ADMIROR筆電這5色超搶眼

2019-05-27 16:36

未來聚焦在6大面向，Intel期望讓處理器發揮「真實」效能

2019-05-27 10:41

Intel預覽Ice Lake處理器，強調比競爭對手帶來更真實效能表現

2019-05-27 10:41

Intel即將推出地表最高效能的第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器

2019-05-27 10:41

加入DL Boost技術 第2代Xeon Scalable處理器成為Intel擴展伺服器市場全新武器

2019-05-27 10:41

主動偵測場景調整降噪設定 Jabra Elite 85h變得更聰明

2019-05-26 15:12

高通預告聯想成為首家採用Snapdragon 8cx處理器的廠商

2019-05-26 13:53

避免AMD用於顯示卡 NVIDIA先註冊3080、4080、5080名稱專利

2019-05-26 12:13

蘋果顯然成功藉由全新元件設計解決蝶式鍵盤操作問題

2019-05-26 12:12

微星揭曉換上桌機等級Core i9處理器的新款電競筆電

2019-05-26 12:11

消息指稱AMD將於Computex 2019展示Navi XT、Navi Pro兩款顯示卡

2019-05-26 12:07

動手玩／2019年款iPad mini 加入手寫應用、效能提昇更適合出門使用

2019-05-26 12:00

小米手環4今夏推出！將採用彩色螢幕、充電免拆卸

2019-05-25 21:03

尷尬！蘋果宣布鍵盤維修通知 MacBook Pro剛推出就中鏢

2019-05-25 19:41

富士搭載1億畫素設計的中片幅GFX概念相機 確定以GFX 100為稱

2019-05-25 14:25

VIVE Focus Plus首度在台亮相，配合VIVE未來樂園體驗不同虛擬實境內容

2019-05-25 14:24

羅技無線電競滑鼠G502 LIGHTSPEED 標榜不斷電、反應速度更快

2019-05-25 14:23

FCC認證文件證實三星打造小尺寸Bixby Home智慧喇叭

2019-05-24 09:48

支援亞馬遜Alexa語音的LG智慧電視 月底在北美上市

2019-05-24 08:48

Computex秀新品／威剛XPG體驗艙 體驗飆速快感

2019-05-23 14:42

Computex秀新品／微星電競螢幕 導入臉部辨識

2019-05-23 14:42

Sony在新款Extra Bass系列全罩耳機加入降噪功能

2019-05-23 09:43

微軟攜手故宮精品 Surface Pro 6大全配化身「新文房四寶」

2019-05-22 22:03

傳統與數位斜槓表現 台灣微軟攜手故宮精品打造Surface Pro 6聯名款

2019-05-22 15:13

新款15.6吋MacBook Pro換上第9代Core i9處理器、改善蝶式鍵盤問題

2019-05-22 11:15

蘋果延長蝶式鍵盤保固時間 2015年MacBook仍可受理維修

2019-05-22 11:14

首款8核心MacBook Pro 速度快瞄準專業用戶

2019-05-22 10:58

Google Glass 企業版2代揭曉 要價999美元

2019-05-22 08:59

犀牛盾首次針對Apple Watch打造保護殼 同樣強調無毒、抗摔

2019-05-22 08:29

撞色不撞傷 犀牛盾推超輕薄軍規防摔Apple Watch保護殼

2019-05-21 17:23

Brother在台推行Hello Kitty行動美形標籤機 圍棋女神黑嘉嘉擔任品牌大使

2019-05-21 16:01

台北電腦展BC Award 華碩最大贏家

2019-05-21 12:29

10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13

搶先支援Apple TV App 三星QLED量子電視影音串聯全面進化

2019-05-20 17:28

三星2019年款連網電視開始支援AirPlay 2、可直接使用iTunes服務

2019-05-20 17:06

因應更大尺寸、8K Astra Glass成為康寧布局未來電視的玻璃製品

2019-05-20 17:06

三星SmartThings跨平台串接好犀利 一秒帶走大螢幕

2019-05-20 16:46
看更多

熱門文章

iPhone SE 2將於2020回歸 主打4.7吋小螢幕

2019-05-28 10:59

「QR碼之父」大解密 與傳統條碼到底有何不同

2019-05-28 21:57

半導體大咖被問華為… 轉身就走

2019-05-28 14:46

三鏡頭時代確定來臨 2019新iPhone特色還有哪些

2019-05-28 13:29

又搞低調 蘋果發表新款iPod touch 199美元起跳

2019-05-28 21:41

iPod Touch也回來了！蘋果悄悄上架有A10 Fusion晶片的多彩新機

2019-05-28 23:10

華為：已獲得全球42個5G商用合約

2019-05-28 16:24

宏碁、ZenFone 6等 奪COMPUTEX金質獎

2019-05-28 22:44

2019台北國際電腦展 聚焦人工智慧、5G等主題

2019-05-28 11:53

電腦展出新貨 英特爾推10奈米新處理器

2019-05-28 21:35

Computex／為創作者而生 宏碁全新品牌ConceptD搶眼有型

2019-05-29 00:26

COMPUTEX開幕 半導體大咖避談華為事件

2019-05-28 11:13

北京高層力挺 王岐山為巴基斯坦華為中心揭牌

2019-05-28 16:50

台北國際電腦展登場 聚焦5G人工智慧

2019-05-28 11:15

COMPUTEX登場 宏達電攜高通、中華電、NVIDIA展新應用

2019-05-28 17:39

隨美加入封殺華為？英國、加拿大、印度仍未定

2019-05-28 16:45

台北國際電腦展今登場 六大主題吸睛

2019-05-28 09:45

電腦展／童子賢：資通訊科技扮經濟成長「威力寶石」

2019-05-28 14:46

「雙A」拚人氣 比新比創意

2019-05-28 14:46

NCC挺5G 延長使用年限至20年、降低頻譜使用費

2019-05-28 16:36

紅米K20系列揭曉 紅米7A、紅米筆電同步亮相

2019-05-29 09:28

HP推出採用木質扶手設計的全新Envy系列筆電

2019-05-29 09:25

蘋果終於再次更新iPod touch 換上A10 Fusion處理器、256GB容量

2019-05-29 09:27

換上Ice Lake處理器規格、提昇操作體驗 Dell更新XPS系列筆電

2019-05-29 09:23

vPro技術將在Intel數據、5G網路應用產品扮演重要項目

2019-05-29 09:26

新款Alienware系列遊戲筆電換上全新設計 外觀更加美型

2019-05-29 09:24

Intel擴展更多運算應用 首度將Core i9規格加入vPro技術處理器

2019-05-29 09:34

Intel正式推出代號Ice Lake、10nm製程的第10代Core i系列處理器

2019-05-29 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top