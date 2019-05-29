蘋果終於再次更新iPod touch 換上A10 Fusion處理器、256GB容量

今年終於宣布更新支援Apple Pencil的新款iPad mini之後，蘋果終於如市場傳聞宣布更新iPod touch產品，並且換上與iPhone 7系列機種的A10 Fusion處理器，最高儲存容量也提昇至256GB。

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不過，此次更新的iPod touch仍維持既有設計，並未將螢幕顯示面積加大，依然維持4吋、解析度為1136 x 640規格設計，分別提供金、銀、灰、紅、粉、藍，另外也提供(PRODUCT)RED紅色版本，依然保留3.5mm耳機孔。除了太空灰配色版本採用黑色前面板，其餘配色均採用白色前面板設計。

儲存容量則分別提供32GB、128GB與256GB選項，處理器則為A10 Fusion，而相機則採用120萬畫素FaceTime HD視訊鏡頭，以及800萬畫素主相機，並且可支援802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi連接功能。

建議售價部分，新款iPod touch將以新台幣6490元價格起跳，最高售價則為新台幣13690元，但台灣地區尚未確認具體上市時間，主要還是要等待電檢審核時間。

至於此次再度更新iPod touch，預期蘋果將以此擴大iTunes服務內容銷售機會。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》