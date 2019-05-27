Intel即將推出地表最高效能的第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器

繼稍早確認推出未整合顯示卡設計的第9代Core i9-9900KF處理器之後，Intel也證實將在Computex 2019期間宣布推出第9代Core i9-9900KS特別版處理器，標榜是Intel第一款讓8組核心全數以5.0 GHz渦輪加速頻率運作的處理器產品。

Intel第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器 分享 facebook

第9代Core i9-9900KS特別版處理器同樣以Coffee Lake-S Refresh架構、14nm++製程技術打造，相比先前推出版本強調所有核心均能以5.0 GHz渦輪加速頻率運作。而在這樣的運作時脈運作表現之下，Intel建議搭配水冷散熱系統，並且採用Z390晶片組主機板組成運算系統。

除此之外，Intel也強調秉持軟硬體整合效果，目前也與超過數10萬名遊戲開發者合作，針對數百款熱門遊戲執行效能進行最佳化調整，讓這些熱門遊戲藉由Intel處理器產品能有更好執行表現，藉此在更多遊戲執行表現可達每秒超過220張畫面的流暢度表現。

而第9代Core i9-9900KS特別版處理器維持整合顯示卡，並且支援Intel Optane記憶體加速使用模式。不過，此次預覽活動上並未具體說明關於此款處理器產品預計上市時間、建議售價等細節，預期要等到Computex 2019期間才會有更進一步消息。

至於跟先前已經推出的Core i9-9900K、Core i9-9900KF，以及鎖定OEM廠商使用為主的Core i9-9900比較，此次推出的Core i9-9900KS特別版處理器自然鎖定更高階玩家使用所設計，至於Core i9-9900K則鎖定主流玩家，Core i9-9900KF雖然在建議售價與Core i9-9900K相同，但預期可在進入市場銷售價位有更高彈性調整空間。

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8組核心均可以5.0 GHz以上運作時脈執行 分享 facebook

除了打造標榜地表最強桌機處理器，Intel更強調與Epic Games在內遊戲開發者合作，讓處理器能在軟硬體整合之下，發揮最高執行效能 分享 facebook

強調最少可實現每秒120張畫面，甚至高達每秒220張畫面顯示輸出表現 分享 facebook

與競爭對手AMD旗下Treadripper 2990WX效能比較 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》