Intel即將推出地表最高效能的第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器
繼稍早確認推出未整合顯示卡設計的第9代Core i9-9900KF處理器之後，Intel也證實將在Computex 2019期間宣布推出第9代Core i9-9900KS特別版處理器，標榜是Intel第一款讓8組核心全數以5.0 GHz渦輪加速頻率運作的處理器產品。
第9代Core i9-9900KS特別版處理器同樣以Coffee Lake-S Refresh架構、14nm++製程技術打造，相比先前推出版本強調所有核心均能以5.0 GHz渦輪加速頻率運作。而在這樣的運作時脈運作表現之下，Intel建議搭配水冷散熱系統，並且採用Z390晶片組主機板組成運算系統。
除此之外，Intel也強調秉持軟硬體整合效果，目前也與超過數10萬名遊戲開發者合作，針對數百款熱門遊戲執行效能進行最佳化調整，讓這些熱門遊戲藉由Intel處理器產品能有更好執行表現，藉此在更多遊戲執行表現可達每秒超過220張畫面的流暢度表現。
而第9代Core i9-9900KS特別版處理器維持整合顯示卡，並且支援Intel Optane記憶體加速使用模式。不過，此次預覽活動上並未具體說明關於此款處理器產品預計上市時間、建議售價等細節，預期要等到Computex 2019期間才會有更進一步消息。
至於跟先前已經推出的Core i9-9900K、Core i9-9900KF，以及鎖定OEM廠商使用為主的Core i9-9900比較，此次推出的Core i9-9900KS特別版處理器自然鎖定更高階玩家使用所設計，至於Core i9-9900K則鎖定主流玩家，Core i9-9900KF雖然在建議售價與Core i9-9900K相同，但預期可在進入市場銷售價位有更高彈性調整空間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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