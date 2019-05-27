親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

Intel即將推出地表最高效能的第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器

2019-05-27 10:41楊又肇

繼稍早確認推出未整合顯示卡設計的第9代Core i9-9900KF處理器之後，Intel也證實將在Computex 2019期間宣布推出第9代Core i9-9900KS特別版處理器，標榜是Intel第一款讓8組核心全數以5.0 GHz渦輪加速頻率運作的處理器產品。

Intel第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器
Intel第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器
分享

第9代Core i9-9900KS特別版處理器同樣以Coffee Lake-S Refresh架構、14nm++製程技術打造，相比先前推出版本強調所有核心均能以5.0 GHz渦輪加速頻率運作。而在這樣的運作時脈運作表現之下，Intel建議搭配水冷散熱系統，並且採用Z390晶片組主機板組成運算系統。

除此之外，Intel也強調秉持軟硬體整合效果，目前也與超過數10萬名遊戲開發者合作，針對數百款熱門遊戲執行效能進行最佳化調整，讓這些熱門遊戲藉由Intel處理器產品能有更好執行表現，藉此在更多遊戲執行表現可達每秒超過220張畫面的流暢度表現。

而第9代Core i9-9900KS特別版處理器維持整合顯示卡，並且支援Intel Optane記憶體加速使用模式。不過，此次預覽活動上並未具體說明關於此款處理器產品預計上市時間、建議售價等細節，預期要等到Computex 2019期間才會有更進一步消息。

至於跟先前已經推出的Core i9-9900K、Core i9-9900KF，以及鎖定OEM廠商使用為主的Core i9-9900比較，此次推出的Core i9-9900KS特別版處理器自然鎖定更高階玩家使用所設計，至於Core i9-9900K則鎖定主流玩家，Core i9-9900KF雖然在建議售價與Core i9-9900K相同，但預期可在進入市場銷售價位有更高彈性調整空間。

分享

分享

8組核心均可以5.0 GHz以上運作時脈執行
8組核心均可以5.0 GHz以上運作時脈執行
分享

除了打造標榜地表最強桌機處理器，Intel更強調與Epic Games在內遊戲開...
除了打造標榜地表最強桌機處理器，Intel更強調與Epic Games在內遊戲開發者合作，讓處理器能在軟硬體整合之下，發揮最高執行效能
分享

強調最少可實現每秒120張畫面，甚至高達每秒220張畫面顯示輸出表現
強調最少可實現每秒120張畫面，甚至高達每秒220張畫面顯示輸出表現
分享

與競爭對手AMD旗下Treadripper 2990WX效能比較
與競爭對手AMD旗下Treadripper 2990WX效能比較
分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

動手玩／2019年款iPad mini 加入手寫應用、效能提昇更適合出門使用

2019-05-26 12:00

小米手環4今夏推出！將採用彩色螢幕、充電免拆卸

2019-05-25 21:03

未來聚焦在6大面向，Intel期望讓處理器發揮「真實」效能

2019-05-27 10:41

Intel預覽Ice Lake處理器，強調比競爭對手帶來更真實效能表現

2019-05-27 10:41

加入DL Boost技術 第2代Xeon Scalable處理器成為Intel擴展伺服器市場全新武器

2019-05-27 10:41

主動偵測場景調整降噪設定 Jabra Elite 85h變得更聰明

2019-05-26 15:12

高通預告聯想成為首家採用Snapdragon 8cx處理器的廠商

2019-05-26 13:53

避免AMD用於顯示卡 NVIDIA先註冊3080、4080、5080名稱專利

2019-05-26 12:13

蘋果顯然成功藉由全新元件設計解決蝶式鍵盤操作問題

2019-05-26 12:12

微星揭曉換上桌機等級Core i9處理器的新款電競筆電

2019-05-26 12:11

消息指稱AMD將於Computex 2019展示Navi XT、Navi Pro兩款顯示卡

2019-05-26 12:07

尷尬！蘋果宣布鍵盤維修通知 MacBook Pro剛推出就中鏢

2019-05-25 19:41

富士搭載1億畫素設計的中片幅GFX概念相機 確定以GFX 100為稱

2019-05-25 14:25

VIVE Focus Plus首度在台亮相，配合VIVE未來樂園體驗不同虛擬實境內容

2019-05-25 14:24

羅技無線電競滑鼠G502 LIGHTSPEED 標榜不斷電、反應速度更快

2019-05-25 14:23

FCC認證文件證實三星打造小尺寸Bixby Home智慧喇叭

2019-05-24 09:48

支援亞馬遜Alexa語音的LG智慧電視 月底在北美上市

2019-05-24 08:48

Computex秀新品／威剛XPG體驗艙 體驗飆速快感

2019-05-23 14:42

Computex秀新品／微星電競螢幕 導入臉部辨識

2019-05-23 14:42

Sony在新款Extra Bass系列全罩耳機加入降噪功能

2019-05-23 09:43

微軟攜手故宮精品 Surface Pro 6大全配化身「新文房四寶」

2019-05-22 22:03

傳統與數位斜槓表現 台灣微軟攜手故宮精品打造Surface Pro 6聯名款

2019-05-22 15:13

新款15.6吋MacBook Pro換上第9代Core i9處理器、改善蝶式鍵盤問題

2019-05-22 11:15

蘋果延長蝶式鍵盤保固時間 2015年MacBook仍可受理維修

2019-05-22 11:14

首款8核心MacBook Pro 速度快瞄準專業用戶

2019-05-22 10:58

Google Glass 企業版2代揭曉 要價999美元

2019-05-22 08:59

犀牛盾首次針對Apple Watch打造保護殼 同樣強調無毒、抗摔

2019-05-22 08:29

撞色不撞傷 犀牛盾推超輕薄軍規防摔Apple Watch保護殼

2019-05-21 17:23

Brother在台推行Hello Kitty行動美形標籤機 圍棋女神黑嘉嘉擔任品牌大使

2019-05-21 16:01

台北電腦展BC Award 華碩最大贏家

2019-05-21 12:29

10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13

搶先支援Apple TV App 三星QLED量子電視影音串聯全面進化

2019-05-20 17:28

三星2019年款連網電視開始支援AirPlay 2、可直接使用iTunes服務

2019-05-20 17:06

因應更大尺寸、8K Astra Glass成為康寧布局未來電視的玻璃製品

2019-05-20 17:06

三星SmartThings跨平台串接好犀利 一秒帶走大螢幕

2019-05-20 16:46

LG將投入打造自有人工智慧處理器，將廣泛用於機器人、連網家電

2019-05-20 09:21

4K才剛要被普及 各大廠卻急推「8K電視」原因曝光

2019-05-18 19:17

史上最大且售價驚人！SanDisk 1TB microSD卡上市

2019-05-18 16:15

攻向GoPro主要市場 DJI揭曉旗下首款運動相機OSMO Action

2019-05-17 12:00
看更多

熱門文章

避免AMD用於顯示卡 NVIDIA先註冊3080、4080、5080名稱專利

2019-05-26 12:13

Wi-Fi聯盟、SD協會補刀 撤華為會員

2019-05-26 13:22

高通預告聯想成為首家採用Snapdragon 8cx處理器的廠商

2019-05-26 13:53

Duplex驚艷世人卻不完美 Google坦承25％靠真人

2019-05-26 20:32

兩美資安公司號稱專業解決勒索軟體 其實是瞞客戶代繳贖金

2019-05-26 17:19

接連遭ICT產業組織封殺 華為：不受影響

2019-05-26 17:48

動手玩／2019年款iPad mini 加入手寫應用、效能提昇更適合出門使用

2019-05-26 12:00

紅米K20系列將包含搭載Snapdragon 730處理器規格

2019-05-27 01:14

華為準備未來產品布局 將山海經多項飛禽、走獸名稱逐一註冊

2019-05-26 12:11

華為陷抄襲竊密疑雲 美媒揭「競爭」文化

2019-05-26 13:15

微軟透露Project xCloud服務將至少提供5000款遊戲內容

2019-05-27 01:14

三星AI新論文 讓蒙娜麗莎開口說話非難事

2019-05-26 18:32

主動偵測場景調整降噪設定 Jabra Elite 85h變得更聰明

2019-05-26 15:12

蘋果顯然成功藉由全新元件設計解決蝶式鍵盤操作問題

2019-05-26 12:12

微星揭曉換上桌機等級Core i9處理器的新款電競筆電

2019-05-26 12:11

消息指稱AMD將於Computex 2019展示Navi XT、Navi Pro兩款顯示卡

2019-05-26 12:07

Sony提出可在虛擬實境中感受觸覺、冷熱變化等感受的配件設計專利

2019-05-26 12:07

Intel即將推出地表最高效能的第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器

2019-05-27 10:41

Intel預覽Ice Lake處理器，強調比競爭對手帶來更真實效能表現

2019-05-27 10:41

未來聚焦在6大面向，Intel期望讓處理器發揮「真實」效能

2019-05-27 10:41

加入DL Boost技術 第2代Xeon Scalable處理器成為Intel擴展伺服器市場全新武器

2019-05-27 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top