Intel預覽Ice Lake處理器，強調比競爭對手帶來更真實效能表現

針對預計下半年應用在市售產品的Ice Lake處理器，Intel在Computex 2019展前活動開始之前做了預覽，除了跟先前推出處理器比較，更進一步對比競爭對手AMD旗下產品在相近硬體規格效能差異。

Ice Lake處理器效能預覽 分享 facebook

相比AMD先前提出的Ryzen 7等級處理器，Intel在此次預覽活動上強調，即便使用Core i3等級處理器，在執行PowerPoint內容也能有更快轉換存取效率，而先前推出的Core i7等級處理器更在多工運算、影像渲染表現高於AMD相同熱設計功耗產品，換成Ice Lake處理器則有更高效能表現。

Intel表示，在結合Gen 11整合式顯示卡效能，甚至在顯示表現更比先前推出的Core i7等級處理器提昇高達兩倍左右，對比AMD同樣以25W熱設計功耗的Ryzen 7 3700U，Ice Lake整合顯示卡效能不僅貼近相同表現，甚至在特定測試項目明顯超前。

從過往針對筆電產品打造的處理器，Intel表示至今增加不少創新設計，同時也讓效能、電池續航表現與無線連接能力大幅提昇 分享 facebook

就先前公布數據，Ice Lake處理器搭載的Gen11整合式顯示卡加入可變速率著色 (variable rate shading,VRS)功能，可針對不同區域場景提高渲染效能。而採用Sunny Cove架構的設計，讓Ice Lake處理器可藉由異構運算模式提昇效能，並且加入Deep Learning Boost (DL Boost)運算技術，讓Ice Lake處理器能整合機器學習等人工智慧運算模式，讓整體運算效率提昇，例如在圖像去模糊或影片風格化等工作負載加速。

除此之外，Ice Lake處理器也將整合Thunderbolt 3功能，以及Intel Wi-Fi 6 (Gig+)無線連接功能，藉此提昇採用Ice Lake處理器的筆電等產品能有更具彈性的Thunderbolt 3周邊連接功能，以及更快的無線連接能力。

至於DL Boost運算技術是否能搭配獨立顯示卡使用，依照Intel所給予回覆，理論上是可以，但最主要還是看實際運算需求，以及軟體項目是否支援。不過，DL Boost運算技術的執行原理，與NVIDIA所提出的DLSS技術實際上並不相同，因此並不能視為相同技術。

加入可變速率著色 (variable rate shading,VRS)功能，讓Gen11整合式顯示卡也能有更好影像渲染表現 分享 facebook

對比先前推出的Gen9整合式顯示卡效能表現差異 分享 facebook

對比AMD同樣採用25W熱設計功耗的處理器產品效能表現差異 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》