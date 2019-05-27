未來聚焦在6大面向，Intel期望讓處理器發揮「真實」效能

趕在Computex 2019展前活動開始之前，Intel搶先預覽預計在Computex 2019期間公布的處理器產品，並且強調未來將著重軟體、安全、交互連接、記憶體、架構、封裝技術在內六個面向，藉此提供貼近真實運算需求的效能表現。

Intel希望能將更貼近真實的效能表現帶進處理器產品 分享 facebook

依照Intel說明，競爭對手往往強調效能表現數據，但實際呈現真實效能卻可能僅有標榜數據的80%左右，對於諸多需要充足運算效能的使用需求，例如遊戲運作、3D影像渲染，或是強調分秒必爭的伺服運算應用，因此認為提供使用者完整且充足的運算效能，將是未來著重發展方向。

以先前發展來看，Intel已經投入20億美元與超過1萬5000名軟體工程師人力，藉此讓處理器工作負載能力可隨著硬體規格持續升級，藉此實現將完整真實效能帶給使用者的理想目標。

而針對呈現真實效能的重點，Intel依然認為處理器架構將扮演重要角色，而其他諸如核心數量、製程精度、封裝技術，以及軟體應用其實也都是重點項目，因此最主要還是看當下運算需求為何，同時並不認為一昧增加核心數量將可帶來更高運算效能。

以遊戲執行為例，由於許多遊戲並沒有辦法支援4核心以上運算模式，因此對於許多玩家來說，核心數量不見得與效能增長呈現正比，但是對於工作站使用需求，核心數量多寡有時反而會決定執行運算流暢度，加上更多與軟體之間必須配合才能讓硬體效能完全釋放情況，Intel才會持續投入更多人力成本在最佳化調整。

依照Intel的看法，市面上標榜高效能的處理器產品，通常會有80%不等的實際效能表現差異，並非向帳面數據聲稱效能表現 分享 facebook

在先前透露以10nm製程、Sunny Cove架構打造的Ice Lake處理器在今年第二季進行相關認證之後，將會預計會在第三季向合作夥伴供貨，並且計畫應用在年底準備上市的首波推行產品，Intel在Computex 2019展前活動之前，更預先透露Ice Lake架構處理器實際展現效能差異，其中分別以競爭對手AMD旗下Ryzen處理器，以及Intel先前推出處理器規格進行比較。

從目前產品規劃來看，Ice Lake架構處理器首波依然會以應用在Ultrabook、輕薄筆電設計的U系列規格為主，預期要等到今年下半年，或是CES 2020才會有更多桌機版處理器消息。

未來將著重軟體、安全、交互連接、記憶體、架構、封裝技術在內六個面向，讓處理器實際效能表現更接近真實需求 分享 facebook

除了預覽Ice Lake架構處理器效能表現，Intel更同步預覽可讓8組核心均以5.0 GHz渦輪加速頻率運作的第9代Core i9-9900KS特別版處理器，同時也強調藉由內建Intel DL Boost AI加速器技術的第2代Intel Xeon Scalable可擴充伺服器處理器，標榜在提昇向量神經網路指令與深度學習軟體優化之下，相比藉由GPU加速的伺服器運算效能可達2.4倍左右。

Intel預計在接下來預計展開的Computex 2019主題演講正式揭曉Ice Lake架構處理器更多資訊，同時也將透露第9代Core i9-9900KS特別版處理器具體推出消息，以及接下來預計推出的第2代Intel Xeon Scalable可擴充伺服器處理器具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》