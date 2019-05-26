高通預告聯想成為首家採用Snapdragon 8cx處理器的廠商

雖然強調將以5G網路技術為展出主軸，但顯然Qualcomm在此次Computex 2019期間將以搭載Snapdragon 8cx處理器的常時連網筆電產品作為重點。而在稍早預告消息中，Qualcomm更強調將與聯想率先合作搭載Snapdragon 8cx處理器的常時連網筆電產品。

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目前暫時還無法確認聯想預計推出的新款常時連網筆電產品細節，但從預告影像判斷則可能採用傳統筆電設計形式，而非過往2 in 1形式設計，而預期可以對應4G LTE高速連網機能，但是否也會因應市場需求加入5G連網功能，似乎要看聯想接下來的推行計畫，或許不會太快推出。

從先前Qualcomm已經與HP、華碩、三星、聯想在內廠商合作Windows on Snapdragon常時連網筆電產品，預期這些廠商今年應該也會有對應產品問世，而聯想方面則更準備與Intel合作Project Athena的全新筆電產品設計，顯然聯想今年在PC產品依然會加足馬力擴大發展。

不過，由於近期傳出準備因應中美貿易戰爭，使得聯想可能面臨更高的稅務成本，因此計畫將產線移轉到中國境外地區，使得聯想在中國飽受不少批評，最後必須出面說明緩和輿論情緒。接下來在與Intel、微軟等廠商合作之間是否也會因此受到牽連，似乎也會讓聯想在未來產品推行聲勢相對低調些。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》