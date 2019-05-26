避免AMD用於顯示卡產品，NVIDIA先註冊好3080、4080、5080在內名稱專利

在近期傳出AMD以RX 3080、RX 3070與RX 3060形式為即將推出的新款顯示卡命名，NVIDIA顯然已經先著手註冊包含3080、4080、5080在內名稱專利。

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雖然先前已經有消息指出AMD即將在接下來的Computex 2019期間揭曉新款Navi架構顯示卡，並且分別將以Navi XT、Navi Pro為稱，但依然可能在顯示卡產品名稱採用RX 3080等命名方式。

在此之前，AMD不少產品命名方式均採用「數字多一點」的設計，例如在APU產品採用A4、A6、A8等命名方式，藉此對比Intel旗下Core i3、Core i5與Core i7等處理器規格，而主機板晶片組則是以X399、X499等名稱，對比Intel推出的X299等主機板晶片組。

因此在顯示卡產品方面，或許AMD也準備採用類似方式，藉此對比NVIDIA已經推出的RTX 2080、RTX 2070等顯示卡，或許計畫推出RX 3080、RX 3070與RX 3060名稱顯示卡產品。

不過，NVIDIA稍早則已經在歐洲智慧財產局申請包含3080、4080、5080在內名稱專利，因此有可能會讓AMD最後改變新款顯示卡產品命名模式。但也有可能因為提出申請無法來得及獲得批准，使得AMD可以透過RX 3080等方式為新款顯示卡命名。

過去AMD陣營的顯示卡產品其實也有不少命名改變，例如從過往Radeon HD 7000、Radeon HD 8000，以及到後來推出的Radeon R9、Radeon R7、Radeon R5系列，後來也推出Radeon RX 400系列與Radeon RX 500系列，到目前推行的Radeon RX Vega系列，因此Navi架構顯示卡將如何命名，或許也成為AMD產品規劃重要課題。

AMD預計會在Computex 2019展前活動揭曉採Zen 2架構設計的第三代Ryzen系列處理器，以及採用7nm製程、Navi架構設計的顯示卡，但具體上市資訊預期會等到E3 2019期間才會進一步說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》