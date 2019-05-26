蘋果顯然成功藉由全新元件設計解決蝶式鍵盤操作問題

針對稍早更新的2019年款15.6吋MacBoook Pro，蘋果宣布採用再次更新設計的蝶式鍵盤，標榜將可避免發生按鍵沾黏、按下無反應等問題。而就iFixit網站稍早進行拆解，發現蘋果確實在新款蝶式鍵盤採用不同元件設計，藉此達成阻止灰塵滲入效果。

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

從2015年開始在12吋MacBook採用蝶式鍵盤設計，標榜可在更輕薄鍵盤呈現巧克力鍵盤按鍵般的敲擊手感，同時也因為鍵程縮減，讓使用者能以更少力道使用鍵盤。

不過，當蘋果開始將蝶式鍵盤應用在MacBook Pro系列之後，開始有不少使用者反應鍵盤按鍵會有沾黏、快速敲擊毫無作用，必須透過更大力道壓按才有正常反應的情況，使得蘋果在後續透過加上矽膠薄膜避免灰塵滲入，但顯然依然沒有太大效果，依然有使用者表示鍵盤操作會有問題。

因此在稍早更新的2019年款MacBook Pro中，蘋果再次更新蝶式鍵盤設計，並且延長針對蝶式鍵盤使用保固時間，藉此強調新款鍵盤已經沒有使用上的問題。而就iFixit網站拆解表示，新款蝶式鍵盤依然保留矽膠薄膜保護方式，同時在按鍵下增加全新設計的彈性金屬蓋，藉此確保每次按壓時的金屬接點確實連接，並且透過透明上蓋避免灰塵滲入。

依照蘋果說明，消費者可從購機首日後起算4年內透過蘋果維修管道修復鍵盤沾黏、重複輸入等問題，縱使筆電本身過保依然可尋求蘋果協助處理，因此即便是2015年推出的12吋MacBook，如果鍵盤有類似沾黏、接觸不良問題，依然可以尋求蘋果維修管道協助處理。

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

(圖／擷自iFixit網站) 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》