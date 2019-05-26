微星揭曉換上桌機等級Core i9處理器的新款電競筆電

趕在Comutex 2019開展前，微星宣布推出兩款電競筆電，分別是新款標榜搭載桌機等級Core i9處理器的GT76 Titan，以及更新款GE65 Raider，同樣也加入可選擇Core i9處理器規格選項。

分享 facebook

在GT76 Titan部分，由於標榜採用桌機等級，同時配置8核心設計，最高運作時脈可達5GHz，因此有可能比照Alienware Area-51M筆電採用桌機版Core i9-9900K處理器規格，而內建散熱系統則採用4組風扇，以及11組導熱管構成，藉此加強整體散熱表現。

由於採用桌機等級處理器，加上多組風扇、導熱管構成散熱系統，因此GT76 Titan的機身相對厚實，並且配置全尺寸鍵盤、RGB背光，以及完整的連接埠設計，而顯示卡則採用NVIDIA GeForce RTX 2080。

另一款跟著更新的電競筆電，則是先前曾經推出的GE65 Raider，從原本搭載的第7代Core i處理器升級至第9代規格，其中也能選擇Core i9規格，但預期會是針對筆電產品調整運作時脈版本，且可選擇新款NVIDIA GeForce RTX顯示卡，另外則加入支援Wi-Fi 6無線連網功能，並且將螢幕更新率增加至240Hz。

微星尚未公布新款電競筆電具體售價，預期會在Computex 2019期間才會有更具體消息。

GT76 Titan：

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

GE65 Raider：

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》