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消息指稱AMD將於Computex 2019展示Navi XT、Navi Pro兩款顯示卡

2019-05-26 12:07楊又肇

依照Reddit論壇網站釋出消息，顯示Sapphire中國區產品經理與公關總監在說明AMD 50週年相關內容時，同時也透露一些有關AMD接下來即將在Computex 2019期間公布消息，其中確認即將揭曉的Navi架構顯示卡至少會有兩種版本，其中一款售價為499美元，另一款則是399美元。

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原本報導內容源自中國知乎網站，但目前已經被下架處理，而從Techpowerup網站備存內容，以及Reddit論壇網站討論串顯示，AMD將會在Computex 2019展前活動正式揭曉兩款顯示卡，其中一款將以Navi XT為稱，另一款則命名為Navi Pro，建議售價分別為499美元與399美元，恰好也各為NVIDIA GeForce RTX 2070及NVIDIA GeForce RTX 2060的建議售價。

而在效能表現部分，Navi XT顯示效能表現將對比NVIDIA GeForce RTX 2070，甚至更高，至於Navi Pro則介於GeForce RTX 2060到GeForce RTX 2070之間，至於頂規顯示卡依然今年初揭曉的Radeon VII。

至於Sapphire方面還額外透露暫時還沒有計畫推出非公版設計的Radeon VII，預計將會推出採用Toxic品牌的水冷版Navi架構顯示卡，另外也有計劃延長新款顯示卡保固。

針對AMD現有顯示架構並未像NVIDIA在新款RTX系列顯示卡加入RT Cores設計，進而可讓顯示卡能藉由硬體加速方式實現更快的即時光影追跡效果，AMD先前雖然也曾表示能透過旗下顯示卡發揮相同效果，但似乎仍要等到GCN系列之後的硬體架構完成才會加入整合，因此即便在Navi顯示架構仍是透過7nm製程反應顯示效能，進而配合微軟DirectX 12推動即時光影追跡效果。

目前AMD預計會在Computex 2019展前活動正式揭曉採用Zen 2架構設計的第三代Ryzen處理器，以及以7nm製程打造的Navi架構顯示卡，而後者預計上市時間將會在今年7月7日，或許是為了呼應7nm製程製程設計所做選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMDNVIDIA顯示卡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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