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動手玩／2019年款iPad mini 加入手寫應用、效能提昇更適合出門使用

2019-05-26 12:00楊又肇

今年在春季發表會上正式揭曉的新款iPad mini，最大特色應該就是加入支援Apple Pencil，同時也將硬體規格提昇至A12 Bionic處理器，但機身大小依然維持7.9吋規格，而螢幕則是跟進採用True Tone display、支援P3廣色域與2048 x 1536解析度等規格設計，讓此款經過許久再度更新的小尺寸平板增添更多應用可能性。

iPad mini大小恰好方便隨身出門攜帶使用
iPad mini大小恰好方便隨身出門攜帶使用
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雖然與先前維持在市場銷售許久的iPad mini採用相同外型設計，但實際上還是有一點點的不同，例如機身背面的天線填補層形式，以及背面相機設計位置均有些不同，因此針對舊款iPad mini打造的保護殼配件，將無法直接沿用。不過，採用磁吸固定使用的螢幕保護蓋則依然可用於新款iPad mini。

螢幕尺寸一樣維持在7.9吋，相當適合隨身攜帶、觀看電子書籍，或是遊玩遊戲使用，特別新版本換上支援True Tone display螢幕、支援P3廣色域等設計，解析度則為2048 x 1536，處理器則換上等同iPhone XS系列機種使用的A12 Bionic處理器，因此也能對應充足的運算效能表現，同時也能對應豐富的AR應用內容。

2019年款iPad mini
2019年款iPad mini
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而此次更新另一個重點，則是加入支援Apple Pencil，雖然目前僅能對應第一代規格，卻也能對應相當細膩的筆觸表現，以及對應自然手持書寫體驗，對於希望隨身筆記內容，或是透過手帳記錄生活的使用需求，或許會是相當適合的組合。

其他硬體規格方面，新款iPad mini依然維持採用700萬畫素視訊鏡頭與800萬畫素主相機，儲存容量則提供64GB與256GB兩種選項，並且區分純Wi-Fi或Wi-Fi + Cellular兩種版本，其中後者可以選擇藉由實體SIM卡連接上網、內建Apple SIM，或是以eSIM方式使用電信業者提供網路資費方案服務，讓iPad mini可以藉由更具彈性連網方式使用。

2019年款iPad mini
2019年款iPad mini
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2019年款iPad mini
2019年款iPad mini
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怎麼挑選？

在今年推出新款iPad Air與iPad mini之後，加上去年更新的11吋與12.9吋iPad Pro，以及新款9.7吋iPad，蘋果計畫讓iPad系列產品可以對應更多不同用戶族群。

圖片自左依序為：12.9吋iPad Pro、11吋iPad Pro、10.5吋i...
圖片自左依序為：12.9吋iPad Pro、11吋iPad Pro、10.5吋iPad Air、9.7吋iPad，以及7.9吋iPad mini
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11吋與12.9吋iPad Pro將會定位在偏向工作應用需求，主要滿足筆電之外的輕便使用需求，並且藉由USB-C連接埠對應更多配件應用需求，同時也能透過第二代Apple Pencil使用精準筆觸，以及便利吸附收納使用特性。

而9.7吋iPad則會鎖定主流用族群，並且以相對親民售價吸引更多用戶，但處理器維持採用A10 Fusion規格。新款iPad Air則是取代原本舊款10.5吋iPad Pro，同樣對應窄邊框設計，並且保留Touch ID使用模式，但處理器等硬體規格相對提昇，用戶族群則設定在需要更高運算效能的使用需求。

至於此次介紹的新款iPad mini，則是設定在小尺寸、隨身攜帶使用需求，同時運算效能可比新款iPad Air等機種，足以對應各類應用服務。

因此整體而言，如果是針對工作應用需求為主的話，基本上就從新款iPad Pro進行挑選，主要差異僅在於螢幕尺寸規格上的需求。而若是一般使用的話，若僅只是為了追劇、觀看內容為主的話，選擇9.7吋版iPad是不錯決定，但如果需要更進一步的遊戲遊玩、內容創作、日常生活上多工應用等，則可選擇新款iPad Air。

但如果是小尺寸需求的話，目前就只能選擇新款iPad mini，或是選擇市面仍為銷售的舊款iPad mini。但從新款iPad mini硬體規格效能表現、支援Apple Pencil手寫應用表現來看，選擇新款iPad mini其實會有更大吸引力。

iPad mini的9.7吋螢幕大小設計，恰好能放進一般女性的隨身背包
iPad mini的9.7吋螢幕大小設計，恰好能放進一般女性的隨身背包
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iPad mini加上Apple Pencil，幾乎可以成為方便隨身攜帶的數位手...
iPad mini加上Apple Pencil，幾乎可以成為方便隨身攜帶的數位手帳本
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換上等同iPhone XS系列的A12 Bionic處理器，搭配9.7吋、Ret...
換上等同iPhone XS系列的A12 Bionic處理器，搭配9.7吋、Retina Display螢幕設計的iPad mini，對應各類iOS平台遊戲也能流暢執行運作
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由於採用高效能A12 Bionic處理器，讓iPad mini也能對應穩定的AR...
由於採用高效能A12 Bionic處理器，讓iPad mini也能對應穩定的AR內容應用
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搭配近期開放的亞馬遜繁體中文數位書籍上線，2019年款iPad mini也能當作...
搭配近期開放的亞馬遜繁體中文數位書籍上線，2019年款iPad mini也能當作方便的電子書閱讀器使用
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搭配Apple Pencil，讓2019年款iPad mini隨時可透過手寫方式...
搭配Apple Pencil，讓2019年款iPad mini隨時可透過手寫方式創作
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外觀動眼看：

2019年款iPad mini，支援第一代Apple Pencil
2019年款iPad mini，支援第一代Apple Pencil
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實際開箱
實際開箱
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內附連接線、充電器，同樣提供Lightning連接線，以及傳統豆腐充
內附連接線、充電器，同樣提供Lightning連接線，以及傳統豆腐充
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新款iPad mini，正面與舊款iPad mini相仿，但螢幕解析度等規格卻大...
新款iPad mini，正面與舊款iPad mini相仿，但螢幕解析度等規格卻大不相同，仍維持搭載Touch ID指紋辨識器
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背面設計也稍有不同
背面設計也稍有不同
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頂部天線填補層採取與機身背蓋顏色相同設計
頂部天線填補層採取與機身背蓋顏色相同設計
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背後的蘋果標誌[/caption]
背後的蘋果標誌[/caption]
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底部為採用左右立體麥克風設計，頂部仍保留3.5mm耳機孔
底部為採用左右立體麥克風設計，頂部仍保留3.5mm耳機孔
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相機鏡頭位置稍有不同，因此無法直接使用舊款iPad mini保護殼
相機鏡頭位置稍有不同，因此無法直接使用舊款iPad mini保護殼
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新款iPad mini使用的磁吸式保護蓋則維持相同
新款iPad mini使用的磁吸式保護蓋則維持相同
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實際大小比對
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實際大小比對
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2019年款iPad mini與舊款iPad mini比較
2019年款iPad mini與舊款iPad mini比較
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2019年款iPad mini與舊款iPad mini比較
2019年款iPad mini與舊款iPad mini比較
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2019年款iPad mini (下)的天線填補層與背面主鏡頭設計，與先前推出的...
2019年款iPad mini (下)的天線填補層與背面主鏡頭設計，與先前推出的iPad mini明顯不同
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《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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