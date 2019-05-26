動手玩／2019年款iPad mini 加入手寫應用、效能提昇更適合出門使用

今年在春季發表會上正式揭曉的新款iPad mini，最大特色應該就是加入支援Apple Pencil，同時也將硬體規格提昇至A12 Bionic處理器，但機身大小依然維持7.9吋規格，而螢幕則是跟進採用True Tone display、支援P3廣色域與2048 x 1536解析度等規格設計，讓此款經過許久再度更新的小尺寸平板增添更多應用可能性。

iPad mini大小恰好方便隨身出門攜帶使用 分享 facebook

雖然與先前維持在市場銷售許久的iPad mini採用相同外型設計，但實際上還是有一點點的不同，例如機身背面的天線填補層形式，以及背面相機設計位置均有些不同，因此針對舊款iPad mini打造的保護殼配件，將無法直接沿用。不過，採用磁吸固定使用的螢幕保護蓋則依然可用於新款iPad mini。

螢幕尺寸一樣維持在7.9吋，相當適合隨身攜帶、觀看電子書籍，或是遊玩遊戲使用，特別新版本換上支援True Tone display螢幕、支援P3廣色域等設計，解析度則為2048 x 1536，處理器則換上等同iPhone XS系列機種使用的A12 Bionic處理器，因此也能對應充足的運算效能表現，同時也能對應豐富的AR應用內容。

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而此次更新另一個重點，則是加入支援Apple Pencil，雖然目前僅能對應第一代規格，卻也能對應相當細膩的筆觸表現，以及對應自然手持書寫體驗，對於希望隨身筆記內容，或是透過手帳記錄生活的使用需求，或許會是相當適合的組合。

其他硬體規格方面，新款iPad mini依然維持採用700萬畫素視訊鏡頭與800萬畫素主相機，儲存容量則提供64GB與256GB兩種選項，並且區分純Wi-Fi或Wi-Fi + Cellular兩種版本，其中後者可以選擇藉由實體SIM卡連接上網、內建Apple SIM，或是以eSIM方式使用電信業者提供網路資費方案服務，讓iPad mini可以藉由更具彈性連網方式使用。

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怎麼挑選？

在今年推出新款iPad Air與iPad mini之後，加上去年更新的11吋與12.9吋iPad Pro，以及新款9.7吋iPad，蘋果計畫讓iPad系列產品可以對應更多不同用戶族群。

圖片自左依序為：12.9吋iPad Pro、11吋iPad Pro、10.5吋iPad Air、9.7吋iPad，以及7.9吋iPad mini 分享 facebook

11吋與12.9吋iPad Pro將會定位在偏向工作應用需求，主要滿足筆電之外的輕便使用需求，並且藉由USB-C連接埠對應更多配件應用需求，同時也能透過第二代Apple Pencil使用精準筆觸，以及便利吸附收納使用特性。

而9.7吋iPad則會鎖定主流用族群，並且以相對親民售價吸引更多用戶，但處理器維持採用A10 Fusion規格。新款iPad Air則是取代原本舊款10.5吋iPad Pro，同樣對應窄邊框設計，並且保留Touch ID使用模式，但處理器等硬體規格相對提昇，用戶族群則設定在需要更高運算效能的使用需求。

至於此次介紹的新款iPad mini，則是設定在小尺寸、隨身攜帶使用需求，同時運算效能可比新款iPad Air等機種，足以對應各類應用服務。

因此整體而言，如果是針對工作應用需求為主的話，基本上就從新款iPad Pro進行挑選，主要差異僅在於螢幕尺寸規格上的需求。而若是一般使用的話，若僅只是為了追劇、觀看內容為主的話，選擇9.7吋版iPad是不錯決定，但如果需要更進一步的遊戲遊玩、內容創作、日常生活上多工應用等，則可選擇新款iPad Air。

但如果是小尺寸需求的話，目前就只能選擇新款iPad mini，或是選擇市面仍為銷售的舊款iPad mini。但從新款iPad mini硬體規格效能表現、支援Apple Pencil手寫應用表現來看，選擇新款iPad mini其實會有更大吸引力。

iPad mini的9.7吋螢幕大小設計，恰好能放進一般女性的隨身背包 分享 facebook

iPad mini加上Apple Pencil，幾乎可以成為方便隨身攜帶的數位手帳本 分享 facebook

換上等同iPhone XS系列的A12 Bionic處理器，搭配9.7吋、Retina Display螢幕設計的iPad mini，對應各類iOS平台遊戲也能流暢執行運作 分享 facebook

由於採用高效能A12 Bionic處理器，讓iPad mini也能對應穩定的AR內容應用 分享 facebook

搭配近期開放的亞馬遜繁體中文數位書籍上線，2019年款iPad mini也能當作方便的電子書閱讀器使用 分享 facebook

搭配Apple Pencil，讓2019年款iPad mini隨時可透過手寫方式創作 分享 facebook

外觀動眼看：

2019年款iPad mini，支援第一代Apple Pencil 分享 facebook

實際開箱 分享 facebook

內附連接線、充電器，同樣提供Lightning連接線，以及傳統豆腐充 分享 facebook

新款iPad mini，正面與舊款iPad mini相仿，但螢幕解析度等規格卻大不相同，仍維持搭載Touch ID指紋辨識器 分享 facebook

背面設計也稍有不同 分享 facebook

頂部天線填補層採取與機身背蓋顏色相同設計 分享 facebook

背後的蘋果標誌[/caption] 分享 facebook

底部為採用左右立體麥克風設計，頂部仍保留3.5mm耳機孔 分享 facebook

相機鏡頭位置稍有不同，因此無法直接使用舊款iPad mini保護殼 分享 facebook

新款iPad mini使用的磁吸式保護蓋則維持相同 分享 facebook

實際大小比對 分享 facebook

實際大小比對 分享 facebook

2019年款iPad mini與舊款iPad mini比較 分享 facebook

2019年款iPad mini與舊款iPad mini比較 分享 facebook

2019年款iPad mini (下)的天線填補層與背面主鏡頭設計，與先前推出的iPad mini明顯不同 分享 facebook

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