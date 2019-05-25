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小米手環4今夏推出！將採用彩色螢幕、充電免拆卸

2019-05-25 21:03電獺少女

小米手環4會在今年推出！

不會像小米手環2、3一樣中間隔這麼久啦

隨著小米手環3上市快要滿一年，終於出現一些關於小米手環4的新消息啦～會跟三代有什麼不一樣的地方呢？小米手環4有機會撘載彩色螢幕、並具備醫療級的心律檢測功能，預計今年夏天會發布

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根據CNMO及cnBeta的報導，最大的不同就是小米手環4將可能搭載彩色螢幕，前幾代的小米手環都只有黑白顯示，視覺的效果會更好，而手環的續航也從110mAh提升至135mAh，如果真的使用彩色螢幕可能會更耗電，所以實際上的續航可以持續幾天，還是要先等官方釋出的數據了！

▼圖有點糊，不是你的網路不好XD

而從外媒Slashleaks分享的小米手環4渲染圖上，螢幕變成一體式的平整設計，取消了原本小米手環3凹陷設計的觸摸鍵，並支持小愛同學

而前一代充電時需要把手環本體拔下來才能充電，新一代小米手環4可以直接把手環連接充電器，不用拆卸，這點使用者應該蠻有感的

另外小米手環4還會具備醫療級心率偵測，也會是這一代的一個大重點啦！小米手環4跟3一樣將會有兩個版本，一般版與NFC版本，都支援藍牙5.0，並預計在今年夏天會發布，不過小米3的NFC版本在台灣買不到，目前也還不能結合台灣的支付及悠遊卡，所以只能把期待放在一般版本上啦！

小米手環4確定會在今年發布，價格的部分NFC版本可能會落在499人民幣(約為台幣2,300)，而普通版本應該會在200-300人民幣（約為900-1300台幣之間），等官方有更近一步正確的消息，會再更新給大家知道的！

（新聞來源：cnBeta、CNMO、slashleaks）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手環螢幕

電獺少女

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