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富士搭載1億畫素設計的中片幅GFX概念相機 確定以GFX 100為稱

2019-05-25 14:25楊又肇

去年在Photokina 2018期間宣布投入打造，標榜搭載1億畫素設計的中片幅GFX概念相機，稍早終於由富士正式對外揭曉，並且確認將以GFX 100為稱。

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GFX 100定位在中片幅機種，並且搭載Sony IMX461背照式感光元件，解像能力可達1.02億畫素表現，並且能以16位元色記錄RAW檔，對焦部分則支援100%覆蓋率的376萬組焦平面相位對焦點設計，本身也支援臉部與眼部對焦，機身也搭載5軸防震設計，標榜可達5.5級防震效果。

另外，GFX 100配置X-Processor 4處理器，對焦速度相比先前推出的GFX 50R約提昇210%，支援5fps連拍，並且對應最高ISO 50-102400感光值範圍，錄影功能則可提供400MBps傳輸量的DCI和UHD 4K記錄格式，並且能以H.264或H.265規格進行壓縮，另外也能藉由HDMI連接埠輸出10bit 4：2：2 F-Log影像訊號。

機身方面則採用模組化的機頂熱靴座設計，並且採用可拆卸、可左右轉動與垂直取景的OLED電子觀景窗，而機身背面搭載支援觸控操作的LCD螢幕也能外翻進行特殊取景使用，機身也同時整合垂直手把功能，儲存媒介則採用雙UHS-II記憶卡卡槽設計。

富士預計會今年6月正式推出GFX 100，建議售價則為10000美元，預計會在6月27日開放銷售，藉時也預計引進台灣市場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

富士相機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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