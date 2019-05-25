VIVE Focus Plus首度在台亮相，配合VIVE未來樂園體驗不同虛擬實境內容

今年在MWC 2019期間揭曉增加左右手控制器、定位更精準的VIVE Focus Plus之後，配合接下來的光華封街活動，HTC也透過VIVE未來樂園實際展示旗下虛擬實境應用，同時也首度在台對外展示VIVE Focus Plus使用體驗。

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VIVE Focus Plus是以先前推出的一體式虛擬實境機種VIVE Focus為基礎，除了升級原本6自由度 (6DoF)定位系統，更額外加上同樣支援6自由度定位系統的左右手控制器，主要鎖定企業用戶訓練、展示等內容應用為導向，硬體部分則分別採用Qualcomm Snapdragon 835 VR處理器規格，並且搭載3K解析度的AMOLED面板。

而軟體內容部分，則可由開發者透過設計工具，將原本對應PC平台使用的HTC VIVE相容虛擬實境內容進行移植，讓VIVE Focus Plus也能使用相同應用內容，藉此擴展虛擬實境內容應用範圍，同時也能讓企業端用戶能藉由VIVE Focus Plus輕易進行更具沉浸體驗的訓練、展示等內容應用。

在此次VIVE未來樂園展示內容中，HTC實際展示由旗下HTC VIVE Studio團隊自行打造的拳擊遊戲《Rhythm Boxing 韻律拳擊》，以及由HTC互動廣告實驗室打造的AR互動體驗項目－AR智拍變妝，透過五官識別與語音互動技術，讓使用者能透過抿嘴動作輕鬆改變變妝風格，並且完成自拍。

另外則是與學習王科技旗下VEYOND打造的虛擬實境科學實驗模擬課程《必揚VR學院》，以及另一款結合醫學數據、可識別專注力，並且協助訓練的《VR體驗八段錦》，另外還包含結合海外旅遊景象導覽功能的《時刻旅行 (TripMoment VR)》，讓使用者能輕易透過虛擬實境技術完成平常不容易實現的科學實驗、異地旅行，或是判斷自己專注力是否充足。

《VIVE未來樂園》活動資訊

地點：三創生活園區中心廣場（台北市中正區市民大道三段2號）

時間：5/24 - 5/26 每日13時至19時

體驗內容：

用VIVE玩出專注力

VIVE未來實驗室

VIVE拳擊場

VIVE時刻旅行

VIVE AR智拍變妝趣

VIVE未來實驗室：

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用VIVE玩出專注力：

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VIVE拳擊場：

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VIVE時刻旅行：

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VIVE AR智拍變妝趣：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》