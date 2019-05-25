羅技無線電競滑鼠G502 LIGHTSPEED 標榜不斷電、反應速度更快

羅技稍早協同Garena共同宣布，預計今年7月將位於台北三創生活園區6樓的羅技電競館升級，以羅技電競館2.0形式舉辦《英雄聯盟》LMS、《傳說對決》GCS聯賽，同時升級後的專賣店更僵結核銷授與售後服務。

而配合此次活動，羅技也宣布在台推出採無線充電設計的電競滑鼠G502 LIGHTSPEED，強調藉由羅技自有無線連接技術，讓滑鼠反應時間可縮短至1毫秒，一舉超越有線滑鼠反應速度表現。

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相比先前已經在台推出的G502 HERO，羅技表示在G502 LIGHTSPEED採用更輕盈重量設計，但使用者依然可透過砝碼改辦滑鼠配重，藉此對應個人習慣使用重量，而滑鼠按鍵同樣採用歐姆龍提供微動開關，對應更高使用壽命，同時也搭載羅技可切換飛梭滾輪設計，同時滑鼠配置11組按鍵均可自訂功能。

至於滑鼠本身採用羅技自有PowerPlay無線充電技術，藉由專用滑鼠墊即可持續透過磁感應方式補充電量，同時內建定位感應元件則與G502 HERO採用相同設計，提供更精緻移動控制效果。

另外，搭配此次光華封街活動，羅技預計透過即將在5月28日至6月1日舉辦的ZOTAC CUP，將募款全數捐贈給Esports Fundation、Gaming-Aid及Make-A-Wish等慈善機構，而在6月1日也將在羅技電競館舉辦表演賽，並且於6月8日至9日間舉辦的Taipei Major鬪心白金賽事期間提供旗下電競耳機由astro，成為官方唯一指定使用電競耳機。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》