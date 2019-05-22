傳統與數位斜槓表現 台灣微軟攜手故宮精品打造Surface Pro 6聯名款

今年1月初宣布於台灣市場銷售的Surface Pro 6，微軟今日 (5/22)宣布與台灣故宮精品合作，預計在6月1日正式推出Surface Pro 6故宮聯名精品款，並且從即日起開放預購，將以限量1000台數量銷售。

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以「新文房四寶」為稱，微軟藉由Surface Pro 6具備手寫操作特性，對應傳統文房四寶所指的筆、墨、宣紙、硯台，詮釋Surface Pro 6能以手寫筆、觸控方式對應各類數位內容創作，同時也以有「書聖」之稱的中國東晉書法家王羲之墨寶《快雪時晴帖》作為產品盒裝外觀設計，並且融合緞面錦盒與多寶匣設計理念，詮釋古典與數位結合面貌。

依照微軟說明，此次與故宮精品合作，最主要希望能透過傳統文房四寶記錄傳承文化內容的形象，讓搭載Surface Pen手寫筆設計的Surface Pro 6可以成為「新文房四寶」，藉由數位化形式記錄各類生活內容，甚至應用在各類辦公場景。

此外，台灣微軟總經理孫基康也說明此次與故宮精品合作，除了反應故宮目前持續轉型走向數位化發展，其實呈現微軟目前持續轉型，藉由擁抱雲端開放、軟硬體整合趨勢，從過往以銷售軟體為主的發展模式，走向以服務為主的發展模式。

這次與故宮精品合作的Surface Pro 6故宮聯名精品款，同樣也詮釋傳統與科技、紙本與數位化的斜槓合作，藉呈現不同使用體驗。而在硬體規格部分，則是以搭載Intel第8代Core i5-8250U處理器，以及8GB記憶體規格版本。

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發表會上由在《我們與惡的距離》戲中飾演無差別殺人案兇手李曉明妹妹李曉文 (後來在戲中更名李大芝)的新世代演員陳妤詮釋如何藉由Surface Pro 6應用在劇本修改等效果 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》