蘋果延長蝶式鍵盤保固時間 2015年MacBook仍可受理維修
除了宣布更新換上Intel第9代Core i9處理器規格的新款15.6吋MacBook Pro，蘋果更確認延長採用蝶式鍵盤設計的MacBook系列機種鍵盤保固時間，消費者可從購機首日後起算4年內透過蘋果維修管道修復鍵盤沾黏、重複輸入等問題，縱使筆電本身過保依然可尋求蘋果協助處理。
雖然先前蘋果均標榜改良蝶式鍵盤設計，讓鍵盤不會再有意外進沙、沾黏等問題，但顯然在消費者實際使用情況依然有不少問題，因此配合此次更新新款MacBook Pro，蘋果也在次宣布於新款MacBook Pro採用全新蝶式鍵盤材質設計，將可大幅改善蝶式鍵盤令人詬病使用問題。
不過，或許是為了讓消費者能更加安心，蘋果同時也針對過往推出採用蝶式鍵盤設計機種提供延長保固服務，消費者可從購機首日後起算4年內透過蘋果維修管道修復鍵盤沾黏、重複輸入等問題，縱使筆電本身過保依然可尋求蘋果協助處理。
而針對此次更新機種，蘋果也同樣加入針對鍵盤部分延長保固服務，讓使用者能確保日後一旦出現鍵盤問題，依然可尋求蘋果服務管道提供協助。
目前適用新版保固方案的MacBook系列機種，分別如下：
- MacBook (視網膜螢幕版本，12吋，2015年上半年推出)
- MacBook (視網膜螢幕版本，12吋，2016年上半年推出)
- MacBook (視網膜螢幕版本，12吋，2017年推出)
- MacBook Air (視網膜螢幕版本，13吋，2018年推出)
- MacBook Pro (13吋，2016年推出，配置2組Thunderbolt 3連接埠)
- MacBook Pro (13吋，2017年推出，配置2組Thunderbolt 3連接埠)
- MacBook Pro (13吋，2016年推出，配置4組Thunderbolt 3連接埠)
- MacBook Pro (13吋，2017年推出，配置4組Thunderbolt 3連接埠)
- MacBook Pro (15吋，2016年推出)
- MacBook Pro (15吋，2017年推出)
- MacBook Pro (13吋，2018年推出，配置4組Thunderbolt 3連接埠)
- MacBook Pro (15吋，2018年推出)
- MacBook Pro (13吋，2019年推出，配置4組Thunderbolt 3連接埠)
- MacBook Pro (15吋，2019年推出)
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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