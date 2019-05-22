蘋果延長蝶式鍵盤保固時間 2015年MacBook仍可受理維修

除了宣布更新換上Intel第9代Core i9處理器規格的新款15.6吋MacBook Pro，蘋果更確認延長採用蝶式鍵盤設計的MacBook系列機種鍵盤保固時間，消費者可從購機首日後起算4年內透過蘋果維修管道修復鍵盤沾黏、重複輸入等問題，縱使筆電本身過保依然可尋求蘋果協助處理。

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雖然先前蘋果均標榜改良蝶式鍵盤設計，讓鍵盤不會再有意外進沙、沾黏等問題，但顯然在消費者實際使用情況依然有不少問題，因此配合此次更新新款MacBook Pro，蘋果也在次宣布於新款MacBook Pro採用全新蝶式鍵盤材質設計，將可大幅改善蝶式鍵盤令人詬病使用問題。

不過，或許是為了讓消費者能更加安心，蘋果同時也針對過往推出採用蝶式鍵盤設計機種提供延長保固服務，消費者可從購機首日後起算4年內透過蘋果維修管道修復鍵盤沾黏、重複輸入等問題，縱使筆電本身過保依然可尋求蘋果協助處理。

而針對此次更新機種，蘋果也同樣加入針對鍵盤部分延長保固服務，讓使用者能確保日後一旦出現鍵盤問題，依然可尋求蘋果服務管道提供協助。

目前適用新版保固方案的MacBook系列機種，分別如下：

MacBook (視網膜螢幕版本，12吋，2015年上半年推出)

MacBook (視網膜螢幕版本，12吋，2016年上半年推出)

MacBook (視網膜螢幕版本，12吋，2017年推出)

MacBook Air (視網膜螢幕版本，13吋，2018年推出)

MacBook Pro (13吋，2016年推出，配置2組Thunderbolt 3連接埠)

MacBook Pro (13吋，2017年推出，配置2組Thunderbolt 3連接埠)

MacBook Pro (13吋，2016年推出，配置4組Thunderbolt 3連接埠)

MacBook Pro (13吋，2017年推出，配置4組Thunderbolt 3連接埠)

MacBook Pro (15吋，2016年推出)

MacBook Pro (15吋，2017年推出)

MacBook Pro (13吋，2018年推出，配置4組Thunderbolt 3連接埠)

MacBook Pro (15吋，2018年推出)

MacBook Pro (13吋，2019年推出，配置4組Thunderbolt 3連接埠)

MacBook Pro (15吋，2019年推出)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》