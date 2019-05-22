新款15.6吋MacBook Pro換上第9代Core i9處理器、改善蝶式鍵盤問題

繼今年春季更新iMac機種之後，蘋果稍早再次宣布更新MacBook Pro系列機種，除了在15.6吋機種換上Intel第9代Core i7以上處理器規格，並且讓處理器核心數量增加至8核心規格，甚至強調在蝶式鍵盤設計採用全新材質，藉此減少鍵盤按鍵「沾黏」等無法正常使用情況，同時也將鍵盤故障保固延長，縱使筆電本身已經過保仍可尋求蘋果處理鍵盤問題。

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此次更新部分，主要是針對15.6吋機種換上Intel第9代Core i7以上處理器規格，13.3吋機種基本上還是維持使用Intel第8代Core i系列處理器規格，甚至未搭載Touch Bar機種仍維持採用Intel第7代Core i系列處理器規格，藉此讓價位有更明顯區隔。

至於外觀部分則未作明顯更新，15.6吋版本內建獨立顯示卡依然採用AMD Radeon Pro 555X，或是Radeon Pro 560X，另外也能選購Radeon Pro Vega 16或Radeon Pro Vega 20規格，藉此讓顯示效能進一步提昇。

而針對先前依然令人詬病的蝶式鍵盤問題，蘋果此次則是強調採用全新材質設計，藉此減少鍵盤按鍵「沾黏」等問題，並且也將鍵盤故障保固延長，即使筆電一年保固服務結束，使用者依然可以尋求蘋果協助處理鍵盤問題。

建議售價方面，換上Intel第9代Core i7以上處理器規格的15.6吋MacBook Pro將從新台幣77900元起跳，而13.3吋機種配置Touch Bar版本則維持新台幣57900元起跳價格，未包含Touch Bar版本依然是從新台幣41900元起跳。

不過，新款13.3吋配置Touch Bar版本與15.6吋機種暫時還無法在台灣市場訂購，一樣必須通過電磁檢驗才能核准出貨。

從此次更新來看，預期新款13.3吋MacBook Air、12吋MacBook、Mac Mini都會等到下半年才會推出，而新款MacPro、iMac Pro則預期會在今年WWDC 2019期間亮相，至於新款蘋果顯示器是否也會在WWDC 2019期間一併揭曉，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》