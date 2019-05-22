犀牛盾首次針對Apple Watch打造保護殼 同樣強調無毒、抗摔

過去針對iPhone系列推出多款保護殼周邊的犀牛盾 (RhinoShield)，稍早終於宣布針對Apple Watch推出首款保護殼配件－CrashGaurd NX For Apple Watch，並且加入高度自由配色組合，以及強調無毒材料設計。

分享 facebook

此次推出對應Apple Watch使用的保護殼配件，同樣以標榜無毒的犀牛盾自行研發ShockSpread抗摔材質打造，並且以重量等同一張A4紙張、厚度僅1.9mm設計呈現，配色部分也比照犀牛盾手機保護殼配件提供高度自由配色組合，提供基本7款外框配色、11款顏色飾條，總計可組合超過70種配色，讓使用者能搭配不同Apple Watch款式、錶帶配色使用。

如同犀牛盾手機殼配件保護效果，CrashGaurd NX For Apple Watch同樣對應基本的衝擊力道吸收、分散效果，並且減少錶面碎裂、刮傷機率，配合無毒設計 (不含BPA或雙酚A成分)，減少對皮膚產生額外影響。

CrashGuard NX For Apple Watch將從即日起於犀牛盾官網開賣，活動期間於購買時在結帳頁面輸入「19MD-AW」，即可享有限量優惠。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》