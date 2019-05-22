Google Glass 企業版2代揭曉 要價999美元

雖然過去因為考量隱私問題，導致最終未能順利潤物一般消費市場應用的Google Glass，後續以Google Glass Enterprise Edition形式進入企業端應用發展，稍早則是宣布推出第三款產品Google Glass Enterprise Edition 2，並且採用Qualcomm Snapdragon XR1處理器設計，作業系統則採用Android作為基礎，讓開發者可輕易建立應用服務，同時企業端也更容易管理使用。

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就外觀來看，Google Glass Enterprise Edition 2與過往產品設計更貼近一般眼鏡造型，但一樣透過右側的鏡片於眼部形成擴增實境視覺，而在Snapdragon XR1處理器運作之下，Google表示此次產品運算效能表現更好，同時也能維持更長使用時間，充電孔也改為USB-C連接埠規格。

另外在錄影功能部分，則是基於相機畫素提昇能有更好畫質表現，同時也能反應在即時影像串流互動表現，同時也攜手Smith Optics打造可對應各個工作環境使用的鏡框，而不會讓配戴者感覺不適。

至於本身作業系統基於Android打造，因此也能直接使用Android相關API資源與開發工具，意味開發者能更簡單地打造適合Google Glass Enterprise Edition 2的應用服務，企業端也更容易管理內部應用的Google Glass Enterprise Edition 2設備。

目前Google尚未公布Google Glass Enterprise Edition 2具體售價，但是從前一版售價為1550歐元情況來看，應該也不會太便宜，同時也可能因為不同公司採購數量需求而異。

更新：Google Glass Enterprise Edition 2於美國地區售價將是999美元

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》