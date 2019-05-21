Brother在台推行Hello Kitty行動美形標籤機 圍棋女神黑嘉嘉擔任品牌大使

過去在台灣市場推出史奴比、拉拉熊與多啦A夢聯名款標籤機，同時也持續推行印表機等產品之後，Brother稍早宣布引進日前已在日本市場推行的Hello Kitty行動美形標籤機，並且攜手圍棋女神稱呼的黑嘉嘉擔任2019年品牌形象大使。

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去年已經先在日本市場推出的Hello Kitty行動美形標籤機，使針對手機連接、便利使用需求打造，讓使用者能透過簡單方式即可將手機中存放圖像製作為各類標籤，Brother預計在台以限量形式推行1200台，建議售價為新台幣3590元。

隸屬於旗下標籤品牌P-Touch Cube，並且與三麗鷗合作Hello Kitty品牌授權，在極簡白色外觀設計採用Hello Kitty手繪圖像，標榜所有操作均以手機為主，標籤機外觀並未阿載任何實體按鍵，使用者僅需透過iOS、Android平台app完成設定，即可列印輸出各類標籤。

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Hello Kitty行動美形標籤機將可對應Brother推出的布質標籤帶、絲質緞帶標籤帶、護貝標籤帶、超黏性標籤帶、華麗珠光款標籤帶、粉彩標籤帶等材質標籤帶，尺寸則可支援3.5mm到12mm寬幅標籤帶規格，另外也提供Hello Kitty、拉拉熊、多啦A夢與史奴比限量標籤帶。

此次宣布在台上市，Brother表示將在Hello Kitty行動美形標籤機原廠盒裝內附贈一組Hello Kitty標籤帶，以及一組金底白字標籤帶試用裝，前500名訂購者更加贈Hello Kitty手機指環。

除了推出Hello Kitty行動美形標籤機，Brother還宣布推出兩款標籤機產品，型號分別為PT-P300BT與PT-P710BT。

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Brother其他標籤機產品：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》