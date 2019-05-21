親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌華為合作止
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

日廣告取景六合夜市變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

Brother在台推行Hello Kitty行動美形標籤機 圍棋女神黑嘉嘉擔任品牌大使

2019-05-21 16:01楊又肇

過去在台灣市場推出史奴比、拉拉熊與多啦A夢聯名款標籤機，同時也持續推行印表機等產品之後，Brother稍早宣布引進日前已在日本市場推行的Hello Kitty行動美形標籤機，並且攜手圍棋女神稱呼的黑嘉嘉擔任2019年品牌形象大使。

分享

去年已經先在日本市場推出的Hello Kitty行動美形標籤機，使針對手機連接、便利使用需求打造，讓使用者能透過簡單方式即可將手機中存放圖像製作為各類標籤，Brother預計在台以限量形式推行1200台，建議售價為新台幣3590元。

隸屬於旗下標籤品牌P-Touch Cube，並且與三麗鷗合作Hello Kitty品牌授權，在極簡白色外觀設計採用Hello Kitty手繪圖像，標榜所有操作均以手機為主，標籤機外觀並未阿載任何實體按鍵，使用者僅需透過iOS、Android平台app完成設定，即可列印輸出各類標籤。

分享

Hello Kitty行動美形標籤機將可對應Brother推出的布質標籤帶、絲質緞帶標籤帶、護貝標籤帶、超黏性標籤帶、華麗珠光款標籤帶、粉彩標籤帶等材質標籤帶，尺寸則可支援3.5mm到12mm寬幅標籤帶規格，另外也提供Hello Kitty、拉拉熊、多啦A夢與史奴比限量標籤帶。

此次宣布在台上市，Brother表示將在Hello Kitty行動美形標籤機原廠盒裝內附贈一組Hello Kitty標籤帶，以及一組金底白字標籤帶試用裝，前500名訂購者更加贈Hello Kitty手機指環。

除了推出Hello Kitty行動美形標籤機，Brother還宣布推出兩款標籤機產品，型號分別為PT-P300BT與PT-P710BT。

分享

分享

分享

Brother其他標籤機產品：

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Hello Kitty拉拉熊

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

台北電腦展BC Award 華碩最大贏家

2019-05-21 12:29

10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13

搶先支援Apple TV App 三星QLED量子電視影音串聯全面進化

2019-05-20 17:28

三星2019年款連網電視開始支援AirPlay 2、可直接使用iTunes服務

2019-05-20 17:06

因應更大尺寸、8K Astra Glass成為康寧布局未來電視的玻璃製品

2019-05-20 17:06

三星SmartThings跨平台串接好犀利 一秒帶走大螢幕

2019-05-20 16:46

LG將投入打造自有人工智慧處理器，將廣泛用於機器人、連網家電

2019-05-20 09:21

4K才剛要被普及 各大廠卻急推「8K電視」原因曝光

2019-05-18 19:17

史上最大且售價驚人！SanDisk 1TB microSD卡上市

2019-05-18 16:15

攻向GoPro主要市場 DJI揭曉旗下首款運動相機OSMO Action

2019-05-17 12:00

Arm針對AR、VR裝置推出新款Mali-D77顯示處理器 對應更穩定虛視覺

2019-05-17 09:49

SanDisk也出無線充電板？手機放上自動備份檔案256GB！

2019-05-16 17:15

Sony BRAVIA新品氣勢亮相 頂級A9G OLED電視超薄壁掛極美型

2019-05-16 12:52

HP新款Omen X 2s遊戲筆電 在鍵盤上方增加第二螢幕設計

2019-05-16 07:52

Intel計畫在Computex 2019藉由玩家社群聚會討論顯示卡業務進展

2019-05-16 07:51

只會Ctrl+C／V？超實用「Excel快捷鍵大全」讓你秒變文書達人！

2019-05-15 20:00

悠遊卡載具多元化 首款智慧手錶上市

2019-05-15 16:26

這個顏色很可以！Bose QC35 II無線消噪耳機玫瑰金限定版

2019-05-15 15:33

曜越也採用RAZER綠軸 推出新款Level 20 RGB機械式電競鍵盤

2019-05-15 10:49

康寧打造可對應高階筆電、平板與大尺寸8K電視使用玻璃製品

2019-05-15 10:42

聯想打造鎖定企業應用的擴增時鏡頭戴裝置 擴大物聯網應用發展

2019-05-15 10:41

聯想展示螢幕可凹折筆電原型設計 預計2020年推出市售產品

2019-05-15 10:39

聯想新增ThinkBook產品線 鎖定更輕盈的企業用戶需求

2019-05-15 10:38

除了旗艦手機 藍芽認證顯示紅米將推出筆電產品

2019-05-15 10:38

宏碁搶攻電競商機 新品大進化

2019-05-14 23:46

挑戰GoPro市場 DJI預計近期推出新款運動相機OSMO Action

2019-05-14 09:05

終於等到！首款內建悠遊卡智慧表 Garmin vivolife開賣

2019-05-13 15:49

全球平板Q1出貨年減5% 蘋果市占升封王

2019-05-13 13:55

簡單掃／iRobot Roomba i7+ 免除頻繁清理集塵盒的困擾、節省更多時間！

2019-05-12 13:12

Hugo Barra轉向推動Oculus VR業務 將建立虛擬視覺生態系統

2019-05-12 13:06

Sony在台推出第二款玻璃共振揚聲器 可模擬燭光搖曳效果

2019-05-10 09:27

Intel證實14nm製程技術將繼續沿用 7nm製程產品將於2021年問世

2019-05-10 09:18

97%超高螢幕佔比 華碩ZenBook S13美型筆電僅1.1公斤

2019-05-09 17:41

內建中華電信i寶貝語音平台 台灣自製智慧音箱Lucia開放銷售

2019-05-09 16:47

輕薄短小、效能不減 顯示佔比高達97%的新款ZenBook S13登台

2019-05-09 16:46

watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

2019-05-09 09:38

LG新款gram輕薄筆電登台 17吋僅有1340公克重

2019-05-09 09:27

打造未來筆電產品 Intel於台北、上海、加州成立開放實驗室

2019-05-08 21:13

全球最輕17吋筆電來了！LG gram挑戰19.5小時續航還有軍規認證

2019-05-08 20:53
看更多

熱門文章

華為Google風暴 朱成志：沒人用那麼賤的招

2019-05-20 19:22

華為Google風暴 謝金河：這兩棒打下去 對台灣茲事體大

2019-05-20 21:01

華為暫獲豁免 Google終止合作計畫踩煞車

2019-05-21 09:48

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎」

2019-05-21 14:00

陸媒：華為7年前開發「鴻蒙」 為Android替代品

2019-05-20 17:09

華為有「B計畫」 但硬體斷供恐造成更大危機

2019-05-21 08:52

FT：華為準備推出自有版本手機作業系統

2019-05-21 06:42

整理包／華為Google殘酷分手！ 完整爭議影響一次看

2019-05-21 13:24

機上盒首波黑名單公告 下架32款機上盒9款App

2019-05-20 19:04

塞翁失馬 就看華為能否去Google化

2019-05-21 01:07

華為續供手機安全更新 Google保證Google Play能用

2019-05-20 22:20

Google終止授權 3C達人：華為手機更新恐變慢

2019-05-20 21:14

Google拒絕往來 重擊華為

2019-05-21 00:48

華為傳將採自研系統 日媒：手機便利性或下降

2019-05-20 18:37

堅持不換iPhone的環時總編 宣布改用華為手機

2019-05-21 10:15

Google中止與華為合作 安卓系統將無法更新

2019-05-21 00:44

10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13

華為落難 三星趁機搶5G市場

2019-05-20 19:22

華為斷糧 美中恐爆科技冷戰

2019-05-21 00:52

川普制裁華為 多家美國頂尖半導體業者停止供貨

2019-05-20 21:22

華為自建作業系統 面臨兩挑戰

2019-05-21 00:52

華為B計畫代打…前車之鑑難樂觀

2019-05-21 00:54

被Google分手 華為：中國市場不影響 繼續使用安卓生態

2019-05-20 17:05

業界：華為建構OS不難 難在消費者跟APP生態鏈埋單

2019-05-20 20:56

紐時：谷歌中止合作華為 拉開美中科技冷戰的數位鐵幕

2019-05-21 10:33

華為：中國市場可續用安卓

2019-05-21 00:52

谷歌暫停合作 華為：已售、再售產品升級與售後服務不受影響

2019-05-20 20:56

英國王室公開「小編」職缺 年薪120萬年假33天

2019-05-20 18:05

Pixel 3a推出之後 Google默默關閉客製化保護殼Live Case銷售服務

2019-05-21 08:55

雷軍：小米將進行國際市場戰略升級布局

2019-05-21 10:15

三星Note 10外型設計大改版？前後鏡頭位置大風吹

2019-05-21 15:34

華為回應谷歌暫停部分合作 指中國市場不受影響

2019-05-21 09:32

谷歌暫停合作 華為強調：中國市場不受影響

2019-05-20 16:52

4900多萬紀錄未加密 Instagram網紅個資一覽無遺

2019-05-21 09:43

谷歌及美國晶片中止與華為合作 億萬手機受影響

2019-05-21 10:11

台北電腦展BC Award 華碩最大贏家

2019-05-21 12:29

傳暫停供貨華為 英飛凌反駁報導

2019-05-20 22:18

K20系列手機即將亮相 紅米確認將於5/28揭曉「旗艦殺手」

2019-05-21 08:53

傳谷歌停止服務 陸媒釋華為自有系統消息

2019-05-20 17:03

搶先支援Apple TV App 三星QLED量子電視影音串聯全面進化

2019-05-20 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top