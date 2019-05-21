親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌華為合作止
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

角頭刺客：繼承「小泉」之名的日本政治豪族

因應Google華為有「B計畫」 更大的危機在硬體斷供

10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13聯合新聞網 文章提供／遠見

數位相機的銷量逐年下滑。圖／ingimage
數位相機的銷量逐年下滑。圖／ingimage
分享
10餘年前，當我們計劃要旅行的時候，數位相機總是不可或缺的重要元素，預先充滿電、準備好多顆電池、記憶卡多帶幾張──成了留下旅程滿滿回憶的關鍵，當時，高畫質、防手震、光學變焦、快門反應速度等特殊需求成了廠商主打，誰也沒有料到，那時紅透半邊天的數位相機，至今已在許多人的家中塵封。

從2003年數位相機開始在市面上普及以來，它劃時代的革新徹底壓縮了底片相機的市場，造成底片相機一路衰退落寞、而數位相機飛黃騰達的現象，該產品的銷售更在2010年達到了新高，成了許多女孩自拍、紀錄美食的絕佳利器。

當時的手機其實已有了相機功能，但畫素不高、品質過差的敗筆，讓數位相機處在一個無人能撼動的霸主地位；不過隨著智慧型手機應運而生、照相功能大幅改進、各式濾鏡功能、照相APP推陳出新──而今回過頭來，如此的聲勢消長令人不勝唏噓。

數位相機曾是霸主　更是流行指標

事實上，當全球第一款可利用銀幕觸控的手機在2007年和2008年間問世時，數位相機的表現還是非常出色，甚至在2008年該年，銷售出的數位相機就高達1億2000萬台，對各大廠商來說，氣勢如虹的盛況讓他們對未來的挑戰並不擔心。

畢竟那時候的手機拍照非常之差，而Instagram雨Snapchat等照片應用程式尚未發明。

不過回過頭來看看現在，如今根本沒有人出門還會帶相機，輕便、萬用、高品質的智慧型手機解決了一切，加上可隨時上網、分享，智慧型手機不僅改變了人們的生活方式，就連產業影響的大變動，也深深讓曾經飛黃騰達的品牌，面臨真正轉型的命運。

主打高階市場是未來數位相機主軸

而根據數據顯示，未來數位相機的市場會全部集中在高階單眼周邊，以及相關的鏡頭種類，這也意即除了真正的工作需要或愛好攝影的人士，其他一般的數位像機使用者已經全被手機取代，低階數位相機已經不存在真正的實用價值。

根據日本（Japan）相機大廠Canon的財報顯示，2019年全年的營業利潤，將會比設定的目標還要少個500億日元（約台幣140億），比預期還要少20％。

Canon預估，主流數位相機會持續受到智慧型手機的擠壓，公司旗下的成像系統部門營業利潤將下降13％，銷售量也再低10％。

畫素、夜拍、遠距　手機拍攝已突破極限

同樣低迷的情況不僅止於Canon。《statista》報導，隨著手機的相機畫素愈來愈高、夜拍更清晰、遠距拍攝更臻完美，這三大功能的提升是壓垮數位相機的最後一根稻草，加上「人像」系統的出現、「景深」運算法的精良，手機拍照功能已經漸漸沒有明顯的缺點。

自從2010年數位相機最顛峰的時刻起，直至去年為止，數位相機的銷量整整掉了84％，2018年出貨量僅有1940萬台，和全盛時期的1億2000萬台有著極大落差，而且很明顯地，自2001年有統計數據以來至今，去年已經是最差的，而且相信今年會持續探底。

有趣的是，縱使人們對於數位相機的需求逐年降低，但對攝影的愛好卻一年比一年高，在社群網站上傳的照片也持續增長。

研究發現，在所有拍攝的行為中，85％的人使用智慧型手機、10.3％使用數位相機，最後有4.7％使用平板。

Nokia前車之鑑：轉型真的非常重要

從1996年起，Nokia的手機市占率連續10幾年在全球第一，熱銷的結果讓它在2000年時市值達2500億美元，這對從事伐木、造紙業為主起家的Nokia賺進了前所未有的大把鈔票，似乎「錢途」一片光明。

因此在智慧型手機逐漸開始起步的浪潮剛起時，Nokia並不將這股趨勢放在眼裡，反倒視其為旁門左道。

錯過轉型契機的Nokia在當年還持續投資大筆經費發展Symbian系統，同時間，蘋果公司開始在研發iPhone的iOS系統，以Android系統為主的三星也逐漸起步。

但現在，根本再也看不到有人手拿Nokia手機，極盛一時的百年品牌陷入末路。

隨著時代的發展與顧客的需求變化，曾經紅極一時的產品可能也不再符合消費者需求，尤其在科技這塊領域，新的技術、功能不斷推陳出新，消費者的胃口也愈來愈大，高層勢必更該時時關注未來的趨勢發展，在新浪潮將啟之前，先贏在浪頭上，才不至於面臨被時代洪流吞沒的命運。

數位相機。圖／ingimage
數位相機。圖／ingimage
分享

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

數位單眼數位相機CanonNokia智慧手機

相關新聞

搶先支援Apple TV App 三星QLED量子電視影音串聯全面進化

2019-05-20 17:28

三星2019年款連網電視開始支援AirPlay 2、可直接使用iTunes服務

2019-05-20 17:06

因應更大尺寸、8K Astra Glass成為康寧布局未來電視的玻璃製品

2019-05-20 17:06

三星SmartThings跨平台串接好犀利 一秒帶走大螢幕

2019-05-20 16:46

LG將投入打造自有人工智慧處理器，將廣泛用於機器人、連網家電

2019-05-20 09:21

4K才剛要被普及 各大廠卻急推「8K電視」原因曝光

2019-05-18 19:17

史上最大且售價驚人！SanDisk 1TB microSD卡上市

2019-05-18 16:15

攻向GoPro主要市場 DJI揭曉旗下首款運動相機OSMO Action

2019-05-17 12:00

Arm針對AR、VR裝置推出新款Mali-D77顯示處理器 對應更穩定虛視覺

2019-05-17 09:49

SanDisk也出無線充電板？手機放上自動備份檔案256GB！

2019-05-16 17:15

Sony BRAVIA新品氣勢亮相 頂級A9G OLED電視超薄壁掛極美型

2019-05-16 12:52

HP新款Omen X 2s遊戲筆電 在鍵盤上方增加第二螢幕設計

2019-05-16 07:52

Intel計畫在Computex 2019藉由玩家社群聚會討論顯示卡業務進展

2019-05-16 07:51

只會Ctrl+C／V？超實用「Excel快捷鍵大全」讓你秒變文書達人！

2019-05-15 20:00

悠遊卡載具多元化 首款智慧手錶上市

2019-05-15 16:26

這個顏色很可以！Bose QC35 II無線消噪耳機玫瑰金限定版

2019-05-15 15:33

曜越也採用RAZER綠軸 推出新款Level 20 RGB機械式電競鍵盤

2019-05-15 10:49

康寧打造可對應高階筆電、平板與大尺寸8K電視使用玻璃製品

2019-05-15 10:42

聯想打造鎖定企業應用的擴增時鏡頭戴裝置 擴大物聯網應用發展

2019-05-15 10:41

聯想展示螢幕可凹折筆電原型設計 預計2020年推出市售產品

2019-05-15 10:39

聯想新增ThinkBook產品線 鎖定更輕盈的企業用戶需求

2019-05-15 10:38

除了旗艦手機 藍芽認證顯示紅米將推出筆電產品

2019-05-15 10:38

宏碁搶攻電競商機 新品大進化

2019-05-14 23:46

挑戰GoPro市場 DJI預計近期推出新款運動相機OSMO Action

2019-05-14 09:05

終於等到！首款內建悠遊卡智慧表 Garmin vivolife開賣

2019-05-13 15:49

全球平板Q1出貨年減5% 蘋果市占升封王

2019-05-13 13:55

簡單掃／iRobot Roomba i7+ 免除頻繁清理集塵盒的困擾、節省更多時間！

2019-05-12 13:12

Hugo Barra轉向推動Oculus VR業務 將建立虛擬視覺生態系統

2019-05-12 13:06

Sony在台推出第二款玻璃共振揚聲器 可模擬燭光搖曳效果

2019-05-10 09:27

Intel證實14nm製程技術將繼續沿用 7nm製程產品將於2021年問世

2019-05-10 09:18

97%超高螢幕佔比 華碩ZenBook S13美型筆電僅1.1公斤

2019-05-09 17:41

內建中華電信i寶貝語音平台 台灣自製智慧音箱Lucia開放銷售

2019-05-09 16:47

輕薄短小、效能不減 顯示佔比高達97%的新款ZenBook S13登台

2019-05-09 16:46

watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

2019-05-09 09:38

LG新款gram輕薄筆電登台 17吋僅有1340公克重

2019-05-09 09:27

打造未來筆電產品 Intel於台北、上海、加州成立開放實驗室

2019-05-08 21:13

全球最輕17吋筆電來了！LG gram挑戰19.5小時續航還有軍規認證

2019-05-08 20:53

蘋果台灣官網終於開賣！新款iPad Air及iPad mini

2019-05-08 19:26

你不知道的「飛行模式」的5大功能 加快充電、防輻射

2019-05-03 15:25
看更多

熱門文章

華為Google風暴 朱成志：沒人用那麼賤的招

2019-05-20 19:22

華為Google風暴 謝金河：這兩棒打下去 對台灣茲事體大

2019-05-20 21:01

華為手機不能用Google電郵、地圖 用戶4招應變

2019-05-20 16:22

陸媒：華為7年前開發「鴻蒙」 為Android替代品

2019-05-20 17:09

Google作業系統不給用 華為推B計畫上場代打

2019-05-20 11:53

華為有「B計畫」 但硬體斷供恐造成更大危機

2019-05-21 08:52

FT：華為準備推出自有版本手機作業系統

2019-05-21 06:42

機上盒首波黑名單公告 下架32款機上盒9款App

2019-05-20 19:04

塞翁失馬 就看華為能否去Google化

2019-05-21 01:07

華為續供手機安全更新 Google保證Google Play能用

2019-05-20 22:20

快學會這幾個Gmail密技！迅速整頓容量爆炸的信箱

2019-05-20 12:55

Google終止授權 3C達人：華為手機更新恐變慢

2019-05-20 21:14

觀點／Google證實按指示暫停與華為業務往來 但受影響廠商可能更多

2019-05-20 12:13

華為悄悄準備B計畫 擬上場代打

2019-05-20 13:44

中止與華為部分業務？ 谷歌出面證實

2019-05-20 11:36

Google拒絕往來 重擊華為

2019-05-21 00:48

谷歌分手！華為新機無法用Gmail、Google地圖

2019-05-20 13:33

Google中止與華為合作 安卓系統將無法更新

2019-05-21 00:44

華為傳將採自研系統 日媒：手機便利性或下降

2019-05-20 18:37

華為落難 三星趁機搶5G市場

2019-05-20 19:22

華為斷糧 美中恐爆科技冷戰

2019-05-21 00:52

華為暫獲豁免 Google終止合作計畫踩煞車

2019-05-21 09:48

川普制裁華為 多家美國頂尖半導體業者停止供貨

2019-05-20 21:22

華為B計畫代打…前車之鑑難樂觀

2019-05-21 00:54

被Google分手 華為：中國市場不影響 繼續使用安卓生態

2019-05-20 17:05

華為被分手屬「事後情事變更」 消費者恐求償無門

2019-05-20 14:44

10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13

華為自建作業系統 面臨兩挑戰

2019-05-21 00:52

華為Google終止合作 陸外交部：拿法律武器捍衛權利

2019-05-20 16:18

谷歌終止合作 華為手機消費者恐求償無門？

2019-05-20 11:52

Google與華為分手 台灣20萬用戶驚

2019-05-20 13:42

業界：華為建構OS不難 難在消費者跟APP生態鏈埋單

2019-05-20 20:56

華為不能再用谷歌服務？ 既有裝置Google Play仍將持續

2019-05-20 13:09

華為：中國市場可續用安卓

2019-05-21 00:52

谷歌暫停合作 華為：已售、再售產品升級與售後服務不受影響

2019-05-20 20:56

LINE也開始玩「限時動態」 iOS用戶終於能用手機直接送貼圖

2019-05-20 11:26

英國王室公開「小編」職缺 年薪120萬年假33天

2019-05-20 18:05

報導指稱Google可能基於政府命令終止與華為合作軟體服務

2019-05-20 12:15

谷歌暫停合作 華為強調：中國市場不受影響

2019-05-20 16:52

Pixel 3a推出之後 Google默默關閉客製化保護殼Live Case銷售服務

2019-05-21 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top