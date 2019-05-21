10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13 聯合新聞網 文章提供／遠見



數位相機的銷量逐年下滑。圖／ingimage 分享 facebook 10餘年前，當我們計劃要旅行的時候，數位相機總是不可或缺的重要元素，預先充滿電、準備好多顆電池、記憶卡多帶幾張──成了留下旅程滿滿回憶的關鍵，當時，高畫質、防手震、光學變焦、快門反應速度等特殊需求成了廠商主打，誰也沒有料到，那時紅透半邊天的數位相機，至今已在許多人的家中塵封。

從2003年數位相機開始在市面上普及以來，它劃時代的革新徹底壓縮了底片相機的市場，造成底片相機一路衰退落寞、而數位相機飛黃騰達的現象，該產品的銷售更在2010年達到了新高，成了許多女孩自拍、紀錄美食的絕佳利器。

當時的手機其實已有了相機功能，但畫素不高、品質過差的敗筆，讓數位相機處在一個無人能撼動的霸主地位；不過隨著智慧型手機應運而生、照相功能大幅改進、各式濾鏡功能、照相APP推陳出新──而今回過頭來，如此的聲勢消長令人不勝唏噓。

數位相機曾是霸主 更是流行指標

事實上，當全球第一款可利用銀幕觸控的手機在2007年和2008年間問世時，數位相機的表現還是非常出色，甚至在2008年該年，銷售出的數位相機就高達1億2000萬台，對各大廠商來說，氣勢如虹的盛況讓他們對未來的挑戰並不擔心。

畢竟那時候的手機拍照非常之差，而Instagram雨Snapchat等照片應用程式尚未發明。

不過回過頭來看看現在，如今根本沒有人出門還會帶相機，輕便、萬用、高品質的智慧型手機解決了一切，加上可隨時上網、分享，智慧型手機不僅改變了人們的生活方式，就連產業影響的大變動，也深深讓曾經飛黃騰達的品牌，面臨真正轉型的命運。

主打高階市場是未來數位相機主軸

而根據數據顯示，未來數位相機的市場會全部集中在高階單眼周邊，以及相關的鏡頭種類，這也意即除了真正的工作需要或愛好攝影的人士，其他一般的數位像機使用者已經全被手機取代，低階數位相機已經不存在真正的實用價值。

根據日本（Japan）相機大廠Canon的財報顯示，2019年全年的營業利潤，將會比設定的目標還要少個500億日元（約台幣140億），比預期還要少20％。

Canon預估，主流數位相機會持續受到智慧型手機的擠壓，公司旗下的成像系統部門營業利潤將下降13％，銷售量也再低10％。

畫素、夜拍、遠距 手機拍攝已突破極限

同樣低迷的情況不僅止於Canon。《statista》報導，隨著手機的相機畫素愈來愈高、夜拍更清晰、遠距拍攝更臻完美，這三大功能的提升是壓垮數位相機的最後一根稻草，加上「人像」系統的出現、「景深」運算法的精良，手機拍照功能已經漸漸沒有明顯的缺點。

自從2010年數位相機最顛峰的時刻起，直至去年為止，數位相機的銷量整整掉了84％，2018年出貨量僅有1940萬台，和全盛時期的1億2000萬台有著極大落差，而且很明顯地，自2001年有統計數據以來至今，去年已經是最差的，而且相信今年會持續探底。

有趣的是，縱使人們對於數位相機的需求逐年降低，但對攝影的愛好卻一年比一年高，在社群網站上傳的照片也持續增長。

研究發現，在所有拍攝的行為中，85％的人使用智慧型手機、10.3％使用數位相機，最後有4.7％使用平板。

從1996年起，Nokia的手機市占率連續10幾年在全球第一，熱銷的結果讓它在2000年時市值達2500億美元，這對從事伐木、造紙業為主起家的Nokia賺進了前所未有的大把鈔票，似乎「錢途」一片光明。

因此在智慧型手機逐漸開始起步的浪潮剛起時，Nokia並不將這股趨勢放在眼裡，反倒視其為旁門左道。

錯過轉型契機的Nokia在當年還持續投資大筆經費發展Symbian系統，同時間，蘋果公司開始在研發iPhone的iOS系統，以Android系統為主的三星也逐漸起步。

但現在，根本再也看不到有人手拿Nokia手機，極盛一時的百年品牌陷入末路。

隨著時代的發展與顧客的需求變化，曾經紅極一時的產品可能也不再符合消費者需求，尤其在科技這塊領域，新的技術、功能不斷推陳出新，消費者的胃口也愈來愈大，高層勢必更該時時關注未來的趨勢發展，在新浪潮將啟之前，先贏在浪頭上，才不至於面臨被時代洪流吞沒的命運。

數位相機。圖／ingimage 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）