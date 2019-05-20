因應更大尺寸、8K Astra Glass成為康寧布局未來電視的玻璃製品

上週在2019 SID顯示週宣布推出全新玻璃製品Corning Astra Glass之後，康寧很快地也在台灣地區說明潛在玻璃製品發展規劃，以及推行Astra Glass的緣由。

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依照康寧說明，由於8K電視產品預計在2020年以後開始普及，而考量8K電視產品伴隨更高解析度、畫質表現，同時也相對在面板表面產生更高熱度情況，因此需要可承受更高溫、熱穩定表現更好，並且能忠實呈現更高解析度畫面的玻璃製品，這也是康寧決定打造全新對應中大型尺寸，以及8K解析度以上畫質設計的Astra Glass。

在Astra Glass玻璃製品設計中，主要藉由本身熔製製程與材料科學技術打造，專門針對高階非晶矽 (a-Si，或Alpha-Si)或銦鎵鋅氧化物 (IGZO)等氧化物半導體TFT顯示面板所設計的玻璃製品，提供更高貼合密度，並且減少大尺寸玻璃垂直使用時產生的下垂形變，避免顯示面板因為內部玻璃無法緊密貼合，導致顯示畫面像素表現產生偏差，或是造成漏光現象。

而在電視產品與筆電、平板裝的使用需求，康寧也說明Astra Glass玻璃製品會有不同應用訴求，例如針對電視產品便是著重色彩表現與畫質穩定，而應用在筆電或平板裝置則會強調其畫面更新率、顯示反應表現等，就Astra Glass玻璃製品目前可對應規格，最高可支援8K解析度、120Hz更新速度。

就目前康寧說明，Astra Glass玻璃製品同時也可對應更輕、更薄，同時邊框更窄的大尺寸螢幕面板設計，另外也具備生產效率更高、成本更低等特性，依照接下來8K電視產品即將在2020年以後大量普及，而螢幕尺寸也將持續往更大尺寸發展，預期將能帶來更大發展機會。

以目前康寧針對電視等大尺寸螢幕應用需求，先前已經推出對應電視產品使用的Eagle XG Glass，同時也針對LTPS-LCD、LTPS-OLED或可撓式OLED面板的提供Lotus NXT Glass，此次推出的Astra Glass則是針對更高解析度、更大尺寸設計的螢幕，或是更快顯示更新率使用需求的平板或筆電螢幕使用設計。

以Astra Glass玻璃製品發展來看，將會成為康寧日後針對更大尺寸、更高解析度畫質表現，同時也能因應更快顯示反應速度表現需求打造產品，成為康寧日後發展電視應用市場全新解決方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》