三星2019年款連網電視開始支援AirPlay 2、可直接使用iTunes服務

今年在CES 2019期間宣布推出的2019年款QLED系列機種與Smart TV系列機種均加入支援AirPlay 2串流播放功能，同時也將內建iTunes Movies & TV Shows服務，讓使用者能直接在三星電視直接使用Apple TV服務功能。而今日 (5/20)台灣三星也實際展示藉由SmartThings連接形式，讓Galaxy S10+能與三星電視連動，並且作為遙控器、電視畫面鏡像，或是將電視畫面同步到手機上觀看，同時也實際展示AirPlay 2串流播放，以及Apple TV服務功能體驗內容。

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依照三星說明，目前2019年款連網機種已經可以透過韌體更新獲得AirPlay 2，以及iTunes Movies & TV Shows服務，而2018年特定機種如NU7100、NU7300、NU7400、NU8000、Q66FN、Q8FN與Q9FN也能藉由韌體更新取得功能，至於The Frame系列LS03N，以及NU7090系列機種則要等到今年第三季才會透過韌體更新取得。

而要獲得使用AirPlay 2功能，使用者必須將iPhone、iPad升級至iOS 12.3以後版本，而Mac系列機種則要升級至macOS 10.14.5版本以後。

相較其他品牌如LG、Sony也加入支援AirPlay 2，目前僅三星2019年款連網電視直接內建iTunes Movies & TV Shows服務，讓使用者能直接使用Apple TV服務功能。

另外，三星此次也強調新款連網電視支援SmartThings連接使用模式，讓Galaxy S10+等手機能與三星電視連動，同時可使用遙控器、電視畫面鏡像，或是將電視畫面同步到手機上觀看。而藉由去年推出的Remote Access功能，更可讓使用者將Windows 10裝置畫面投放到三星連網電視播放，並且透過藍牙滑鼠、鍵盤操作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》