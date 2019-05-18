4K才剛要被普及 各大廠卻急推「8K電視」原因曝光

2019-05-18 19:17 聯合新聞網 CNEWS匯流新聞網



廠商陸續推出8K電視。 歐新社資料照 分享 facebook

隨著科技的發達，人們對生活的品質也越來越要求，像是觀影時完全沒辦法接受像過去那樣模糊的畫面，因此許多廠家開始推出高清電視，然而就在近年4K電視的生態圈正要完整時，廠商們又開始急著狂推8K電視，不過這樣大層次的躍進究竟是為什麼呢？那就讓《CNews匯流新聞網》來告訴您！

說到「超高清」，各大科技大廠推出4K行動裝置、電視等已經行之有年，不過正當這個生態圈正要被圈起時，去年不少廠家紛紛投入8K電視技術的研究，並於今年的各個發布大會上發表。因此就有專家預測，2019年除了是「5G元年」外，更也是「8K元年」，因為8K電視的產量會於今年有快速的成長，從2018年的不到2萬台飆升到43萬台，而在明年2020年時將直接達到200萬台，相當驚人。

但究竟為什麼大廠們會一窩蜂地搶進8K市場呢？主因目前分為三大項，分別為「5G」、「成本」以及「東京奧運」。會這樣分是因為今年如前文所提，2019年為5G元年，全球進入5G時代後，徹底加速了8K電視的發展。畢竟人們若在觀看8K解析度的影音內容，所需的流量就是現在看1080p解析度的16倍，倘若未來5G網路越來越普及與網絡涵蓋範圍越廣，相信日後會有更多大廠推出8K超高解析度的相關裝置來供民眾享受更好的觀影體驗。

「成本」的部分，則是因為這幾年中小尺寸的面板價格競爭太激烈，大陸許多品牌把40吋至60吋的面板價格壓得很低，相對的也讓使用這些面板的廠牌電視售價也很低，因此在沒什麼賺頭又有很大的競爭壓力下，故許多廠商開始把眼光放在更高價、更高品質的大尺寸電視上。但因為螢幕做得越大，影像的畫質也就要越好，因此不得不讓畫質需求從4K提升至8K。

另外一個8K電視重要的推手則是明年的「東京奧運」，會這麼說是因為在明年7月舉行的東奧，官方過去就承諾會以8K的畫質播放所有賽事。此外，日本NHK電視台也於去年底為了要迎接2020奧運，更開始播放8K版本的經典科幻電影《2001：太空漫遊》（Stanley Kubrick’s 2001）以及NASA在宇宙中拍攝的影像等，對8K電視的推動有著極大的幫助。

雖說近日已有許多品牌推出了8K電視，如三星、Sony等等，但由於價格實在過高，動輒10萬元新台幣起跳，讓許多民眾深感心有餘而力不足。不過消費者們也要記得的是，現在的技術短期內還是沒有辦法達到完全8K的內容，只能靠著晶片或者軟體優化，將內容轉化成「類似」8K的畫質，因此民眾若想看到完全8K的影片內容，那可能還要多等待幾年了。

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