史上最大且售價驚人！SanDisk 1TB microSD卡上市

圖／取自SanDisk 分享 facebook

科技日新月異，SanDisk在2月時公布1TBExtreme microSD卡，至今終於在16日上市，是microSD有史以來最大的容量，而售價也是到達驚人的449.99美元（約台幣1萬4千元。）

目前販售這種大容量記憶卡的零售點並不是很多，除了SanDisk官網以外，首批到貨是亞馬遜商店（Amazon），但由於貨源稀少，就連美國部分區域都還要等待1-3個月左右。

SanDisk的這款ExtremeSD系列microSD卡最快讀取速度到達160MB / s 並符合 UHS-I（Ultra High Speed Phase I）規範，而寫入速度也能夠到達90MB / s。為了提供現今手機、行動裝置等即時讀寫的需求，這款記憶卡也支援A2規範，並支援高速、高畫質錄影的V30以及支援4K解析度錄影。

當然若使用者會大量拍攝4K影片，這張神卡應該是最佳選擇，另外任天堂Switch的重度玩家也許也是主要客群之一。但對於其他使用者必須先確保裝置能夠兼容這樣大容量的記憶卡，否則就花了冤枉錢。

擁有第一張1TB microSD卡似乎是一件很潮的事，但是它的售價非常昂貴，CP值高不高也見仁見智。若不是一定得跟上流行或是預算有限，建議還是購買兩張其他廠牌512GB的microSD卡來顯得划算一些。另外，SanDisk 的Ultra 400GB microSD卡降價到56.99美元，也是能夠參考的選擇之一。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》