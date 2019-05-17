攻向GoPro主要市場 DJI揭曉旗下首款運動相機OSMO Action

日前才曝光的DJI首款運動相機OSMO Action，稍早終於正式對外宣布上市資訊，其中確定美國地區售價為349美元，而香港地區則將以2999港元銷售，至於台灣地區則確認將以新台幣12000元價格提供。

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OSMO Action幾乎可說是DJI親門踏戶攻向GoPro主要市場的產品，不僅在產品外型十分相似，同時也採用相近的使用模式，甚至在機身上採用前後螢幕設計，方便使用者手持拍攝時，可以方便地確認拍攝角度，或是預覽當下拍攝狀況是否合乎預期。

依照OSMO Action的設計，分別採用類似GoPro HERO系列運動相機外型，搭載1/2.3吋感光元件、支援1200萬畫素解像能力，內建電子防震，對應最高4K@60fps，以及4K HDR影像格式，而前後螢幕分別為1.4吋、800nits亮度表現，以及2.5吋、支援觸控的特性。不過在拍攝4K HDR影像格式時，將會無法開啟電子防震功能，同時每秒拍攝畫格數也會被限制在30fps

而機身部分即對應1.52公尺垂直掉落，以及11公尺深的防水能力，電池部分則在原始設計中便加入防水層，藉此提昇OSMO Action防水使效果，同時1300mAh電量電池也採用兩組鎖定機構，避免在使用過程脫落，並且約可支援將近2小時以1080P格式錄製影片的時間長度。

至於操作介面則包含電源鍵、快門鍵，以及一組可用於切換不同拍攝模式，或是切換顯示螢幕的獨立按鍵，另外也支援簡單的語音操作拍攝，連接埠則僅提供單一USB-C，未來DJI計畫透USB-C轉接配件對應外接麥克風等周邊使用需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》