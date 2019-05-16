Intel計畫在Computex 2019藉由玩家社群聚會討論顯示卡業務進展

Intel在接下來預計展開的Computex 2019活動中，除了將由資深副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant透過主題演講說明Intel目前與合作夥伴共同發展動態，更計畫藉由名為「The Odyssey at Computex」的玩家社群聚會活動，分享包含Intel Graphics Command Center在內顯示卡業務進展，同時也預期會公布Project Athena相關設計推動想法。

Intel過去以Larrabee架構打造的Xeon Phi加速卡 分享 facebook

日前已經透露將在2020年再次推出顯示卡產品，同時也強調將會在消費市場與NVIDIA、AMD進行抗衡，同時也預期有助於企業應用與伺服器業務應用發展，Intel顯然對於接下來即將推出的顯示卡產品深具信心。

不過，在實際推行之前，Intel也希望累積更多資深玩家、熟稔硬體技術人員看法，藉此將相關意見反應在實際推行產品。

其實Intel一直在顯示卡應用著重發展，但市場主要需求依然圍繞在NVIDIA與AMD兩大顯示卡廠商設計應用產品，同時遊戲設計與專業應用也均以這兩間廠商設計產品為基礎打造，使得Intel顯示卡產品在市場應用通常沒有太大聲量，多半作為筆電或套裝電腦產品的基礎顯示需求使用。

而在挖角Raja Koduri帶領視覺與核心運算事業部團隊，同時也讓有著「Larrabee架構之父」稱呼的Tom Forsyth回歸Intel體系，後續也在印度設置獨立顯示卡軟硬體設計研發中心，意味Intel此次計畫在顯示卡產品投下更大發展資源，藉此鞏固本身技術發展能力。

只是在NVIDIA現階段在顯示卡市場已經有相當龐大規模發展，AMD即便市佔規模不比NVIDIA，但也非Intel目前可輕易追趕對象，Intel能否在加入顯示卡產品競爭後，讓顯示卡市場呈現三分鼎立形式，或許就要看接下來預期端出產品能否先吸引玩家、重度用戶青睞，並且符合大眾市場使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》