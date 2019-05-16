HP新款Omen X 2s遊戲筆電 在鍵盤上方增加第二螢幕設計

過去Razer、華碩都曾將第二螢幕設計應用在筆電產品上，而此次由HP打造的新款Omen X 2s遊戲筆電，則是將一組6吋1080P解析度螢幕放置在鍵盤上方，讓使用者可在操作過程查看內容、播放影片，或是監控系統效能。

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硬體規格方面，Omen X 2s採用15吋、1080P解析度，並且支援144Hz更新率的IPS螢幕，另外也能選擇使用4K解析度與240Hz更新率設計螢幕，並且採用Intel第9代Core i9規格處理器，搭配使用Max-Q形式設計的NVIDIA GeForce RTX 2080獨立顯示卡，使用者更可額外選購Intel Optane記憶體，藉此加快整體存取效率。

至於在散熱系統設計方面，Omen X 2s採用5向空冷系統，以及特殊處理器液冷系統設計，藉此讓整體散熱表現可比一般散熱膏傳導熱度效果提高10倍左右，但機身厚度則因Max-Q設計而可控制在2公分以內。

而第二螢幕基本上可視為延伸應用介面，除了播放影片、執行應用服務之外，暫時還無法確定是否會對應更多應用可能。而因為鍵盤上方增加第二螢幕設計，因此原本在鍵盤下方的觸控板也就移到右側，同時整個鍵盤位置也相對下移。

建議售價部分，Omen X 2s基本款售價為2100美元，而採用Max-Q形式設計版本售價則為2700美元。

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在其他更新產品部分，則包含升級採用Intel第9代Core i9處理器規格的Omen 15與Omen 17，並且採用NVIDIA GeForce RTX 2080獨立顯示卡，其中15吋版本採Max-Q形式設計，而兩者均可選擇採用支援NVIDIA G-Sync設計，支援144Hz或240Hz更新率的1080P解析度螢幕，另外也準備推出新款Pavilion 15與Pavilion 17。

此次同步推出的新款周邊硬體，則包含支援NVIDIA G-Sync抗撕裂顯示技術的Omen X 25螢幕，以及採用AMD FreeSync技術的Omen X 25F螢幕，兩者均支援240Hz畫面更新率，HP也另外推出支援0.2秒反應時間與Qi無線充電的Omen Photon Wireless Mouse，以及採有線連接使用的Pavilion Gaming Mouse 200。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》