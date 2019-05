BALMUDA推出The Pure空氣清淨機 以清新空氣提升生活質感

從一台設計簡約時尚又號稱能烤出「麵包剛出爐」的蒸氣烤麵包機開始,日本質感家電品牌BALMUDA就走進了台灣消費者的心裡。近日,代理商群光電子又引入BALMUDA The Pure空氣清淨機,首度在設計中融入「光」元素、添加整流翼集中風力,並且採用TrueHEPA濾網與活性炭除臭濾網有效殺菌與除臭,讓你在每況愈下的空污環境中,擁有些許喘息好空氣的時間,提升工作與居家生活環境的品質。

BALMUDA The Pure空氣清淨機三大革新

革新一:導入光元素,運轉狀態一目瞭然

BALMUDA The Pure空氣清淨機的亮度,會隨著空氣清淨機風量的強弱進行變化,或是配合使用者與環境需求將燈光關閉。

革新二:添加整流翼,風速更集中

BALMUDA The Pure運用飛機引擎設計與流體力學的原理,開啟噴射清潔模式時,會形成一股強大的推與拉送風力,可吸引空氣中飛舞粉塵和懸浮微粒,達到更有效的淨化室內空氣。

革新三:TrueHEPA濾網與活性炭除臭濾網雙重功效,除臭殺菌都安心

BALMUDA The Pure的濾網為13級醫療級的三層盒狀濾網,由最外層濾網吸附大顆粒灰塵後,再由TrueHEPA濾網過濾0.3um懸浮微粒且效率達99.97%,能極速地去除異味。建議BALMUDA The Pure空氣清淨機濾網需每月至少清理一次且每年更新,以維持BALMUDA The Pure的過濾品質。

簡約時尚的產品設計是BALMUDA的一貫風格,因此也受到講究舒適空間感的商家所青睞,BALMUDA The Pure空氣清淨機,每隔幾小時能啟動空氣清淨機的噴射功能,重新過濾潔淨空間裡的空氣品質。包括大安傑生牙醫診所、知本老爺酒店、以及米其林一星餐廳大腕燒肉專門店,讓民眾不管是在重視衛生的診所、重視環境舒適的酒店、或是充滿食物香味的燒烤店中,都能放鬆地享受品味食尚生活,將好空氣帶到每一個生活角落!BALMUDA The Pure空氣清淨機的建議售價18,880元,在多個實體、網路通路均有販售。

