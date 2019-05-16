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BALMUDA推出The Pure空氣清淨機 以清新空氣提升生活質感

2019-05-16 07:56楊又肇

從一台設計簡約時尚又號稱能烤出「麵包剛出爐」的蒸氣烤麵包機開始，日本質感家電品牌BALMUDA就走進了台灣消費者的心裡。近日，代理商群光電子又引入BALMUDA The Pure空氣清淨機，首度在設計中融入「光」元素、添加整流翼集中風力，並且採用TrueHEPA濾網與活性炭除臭濾網有效殺菌與除臭，讓你在每況愈下的空污環境中，擁有些許喘息好空氣的時間，提升工作與居家生活環境的品質。

新一代BALMUDA The Pure空氣清淨機
新一代BALMUDA The Pure空氣清淨機
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BALMUDA The Pure空氣清淨機三大革新

革新一：導入光元素，運轉狀態一目瞭然

BALMUDA The Pure空氣清淨機的亮度，會隨著空氣清淨機風量的強弱進行變化，或是配合使用者與環境需求將燈光關閉。

革新二：添加整流翼，風速更集中

BALMUDA The Pure運用飛機引擎設計與流體力學的原理，開啟噴射清潔模式時，會形成一股強大的推與拉送風力，可吸引空氣中飛舞粉塵和懸浮微粒，達到更有效的淨化室內空氣。

革新三：TrueHEPA濾網與活性炭除臭濾網雙重功效，除臭殺菌都安心

BALMUDA The Pure的濾網為13級醫療級的三層盒狀濾網，由最外層濾網吸附大顆粒灰塵後，再由TrueHEPA濾網過濾0.3um懸浮微粒且效率達99.97%，能極速地去除異味。建議BALMUDA The Pure空氣清淨機濾網需每月至少清理一次且每年更新，以維持BALMUDA The Pure的過濾品質。

簡約時尚的產品設計是BALMUDA的一貫風格，因此也受到講究舒適空間感的商家所青睞，BALMUDA The Pure空氣清淨機，每隔幾小時能啟動空氣清淨機的噴射功能，重新過濾潔淨空間裡的空氣品質。包括大安傑生牙醫診所、知本老爺酒店、以及米其林一星餐廳大腕燒肉專門店，讓民眾不管是在重視衛生的診所、重視環境舒適的酒店、或是充滿食物香味的燒烤店中，都能放鬆地享受品味食尚生活，將好空氣帶到每一個生活角落！BALMUDA The Pure空氣清淨機的建議售價18,880元，在多個實體、網路通路均有販售。

採用13級醫療級的三層盒狀濾網
採用13級醫療級的三層盒狀濾網
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空氣清淨機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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