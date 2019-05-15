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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

曜越也採用RAZER綠軸 推出新款Level 20 RGB機械式電競鍵盤

2019-05-15 10:49楊又肇

除了日前Ducky宣布推出Ducky One 2 RGB RAZER綠軸聯名款電競鍵盤曜越稍早也宣布推出採用RAZER綠軸設計的Level 20 RGB機械式雷蛇軸電競鍵盤。

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Level 20 RGB雷蛇軸電競鍵盤採用RAZER綠軸設計，對應更清脆的按鍵敲擊與快速回彈使用感受，搭配鋁製上蓋及漂浮鍵帽設計，搭配1680萬色RGB色彩背光與13種內建燈效，以及在鍵盤外圍區的14種背光效果，讓三區側邊RGB燈光和32個自定義燈光區能有更豐富的RGB客製化體驗。

而鍵盤也同時內建多媒體數位功能鍵與3.5mm音源孔，讓使用者能隨時連接耳機聆聽、控制音樂，並且透過額外搭載USB 2.0連接孔使用有線滑鼠等周邊配件。

搭配專用app，Level 20 RGB雷蛇軸電競鍵盤更可透過聲控方式，讓使用者透過聲音控制燈光和調整巨集設定，並且可配合專利VGC虛擬遊戲搖桿功能，可將手機虛擬成無線搖桿裝置，並且透過內建虛擬鍵盤讓使用者直接打字。

除此之外，Level 20 RGB雷蛇軸電競鍵盤也能與TT RGB PLUS生態系統連動，搭配曜越旗下包含電源供應器、水冷散熱器、風扇和LED燈條等產品，讓玩家可打造燈光顯示效果一致的電競系統，甚至也同樣支援亞馬遜數位助理服務Alexa連動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電競鍵盤曜越

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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